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Из-за хлора: Carlsberg Ukraine, Coca-Cola Ukraine и PepsiCo останавливают производство в Украине

16.07.2018 16:39
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Из-за хлора: Carlsberg Ukraine, Coca-Cola Ukraine и PepsiCo останавливают производство в Украине

"Carlsberg Ukraine", "Coca-Cola Ukraine" и "PepsiCo" останавливают производство в Украине в связи с прекращением работы завода "Днепразот". Об этом рассказала заместитель директора Европейской Бизнес Ассоциации Светлана Михайловская, передают Украинские новости со ссылкой на "Громадське радіо".

Как известно, "Днепразот" прекратил свою работу 15 июня в связи с убыточностью. Предприятие являлось производителем и поставщиком жидкого хлора и соляной кислоты, которые необходимы для очищения воды.

"Carlsberg Ukraine", "Coca-Cola Ukraine" и "PepsiCo" вынуждены приостановить производство, так как у них практически не осталось хлора для очистки воды. Данные предприятия не могут иметь запасы этого вещества на своей территории из-за системы безопасности.

Светлана Михайловская утверждает, что власть пока никак на данную ситуацию не отреагировала.

 

Источник: https://from-ua.com 



Теги: Донбасс, производство, остановка, Coca-Cola, хлор
 
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