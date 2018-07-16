Китай и ЕС обсудят Украину: Туск назвал единственный способ завершить войну на Донбассе

16.07.2018 13:20

На саммите в Пекине о конфликте на востоке Украины будут говорить премьер Госсовета Китая Ли Кэцян и высшее руководство Евросоюза

Сегодня в Пекине состоится саммит Китай – ЕС, на котором среди прочего обсудят ситуацию в Украине. Президент Евросовета Дональд Туск назвал единственный способ закончить войну на Донбассе – выполнение Минских соглашений.

Об этом он сказал на пресс-конференции, передает ТАСС.

На 20-м саммите премьер Госсовета Китая Ли Кэцян и высшее руководство Евросоюза будут говорить о путях решения конфликта в Украине.

"Сегодня мы также обсудим ситуацию на прилегающих к нам [Евросоюзу] территориях – я говорю о конфликте в Украине. Я хотел бы повторить, что единственное верное решение, благодаря которому может быть урегулирована украинская проблема – это четкое соблюдение Минских соглашений", – сказал Туск.

20-й саммит Китай – ЕС посвящен обсуждению ключевых вопросов глобальной повестки дня, в числе которых – состояние и возможности усиления китайско-европейского сотрудничества, меры по защите многосторонних механизмов и оказание содействия торговле, инвестициям, а также координация взаимных позиций в ответ на крупные международные вызовы.

Напомним, на прошлой неделе во время саммита НАТО Туск озвучивал четкую позицию по Украине. Европейский чиновник объяснил, за что ЕС недавно продлил санкции против России, а также обратился к Москве по двум важным вопросам.

Ранее президент Украины Петр Порошенко напомнил российскому лидеру Владимиру Путину о Минских соглашениях. Во время телефонного разговора с российским лидером он говорил, что пора бы уже начать выполнять Минские соглашения, и объяснил важность миротворческой миссии на Донбассе, в частности, что "голубые каски" должны быть на всей оккупированной территории.

Источник: https://www.segodnya.ua