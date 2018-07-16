- Украина готовит ответ на задержания Россией судов в Азовском море21:50
- Обещание Кремля по Украине и улучшение отношений: итоги встречи Трампа и Путина21:33
- 18 июля на территории ОРДО приостановят теле- и радиовещание21:15
- Путин сделал громкое заявление относительно транзита российского газа через Украину21:00
- Войска РФ в Крыму привели системы ЗРК С-400 «Триумф» в боевое положение20:48
- Отказ от мелочи: куда украинцам девать оставшиеся монеты20:30
- В ОРДО заявили о подготовке «Стирола» к запуску производства минудобрений20:10
- «Вода Донбасса» сократила подачу воды в Краматорск из-за долгов18:55
- Стало известно, сколько будут отдыхать украинцы в августе18:40
- Порошенко: Россия готовит военную операцию в Азовском море и атаку на Мариуполь18:00
Обещание Кремля по Украине и улучшение отношений: итоги встречи Трампа и Путина
Более двух часов президенты Соединенных Штатов и России общались тет-а-тет
Сегодня в столице Финляндии Хельсинки состоялась встреча президентов США и России Дональда Трампа и Владимира Путина.
Встреча лидеров двух стран длилась более четырех часов. Более двух часов президенты общались тет-а-тет, затем на рабочий завтрак к ним примкнули члены делегаций.
Отношения США и РФ
По итогам переговоров, Владимир Путин заявил, что встреча прошла в "деловой и откровенной атмосфере".
"Сегодняшние переговоры отразили наше совместное с президентом Трампом желание выправить негативную ситуацию в двусторонних отношениях. Наметить первые шаги по их оздоровлению, восстановлению приемлемого уровня доверия и возвращения к сотрудничеству прежнего уровня", – сказал президент РФ.
Владимир Путин также сообщил, что российская сторона передала американским коллегам записку с рядом конкретных предложений относительно нераспространения оружия массового уничтожения.
Американский лидер, в свою очередь, заявил, что в целом он доволен встречей.
"Наши отношения (двух стран – ред.) никогда не были хуже, чем они есть сейчас, но это изменится. И это изменилось уже за эти четыре часа. Я в это верю. Политически было бы легче отказаться от встречи… но это ничего бы не дало", – отметил Трамп.
Вмешательство РФ в американские выборы
Дональд Трамп заявил, что считал правильным напрямую обсудить с Владимиром Путиным вопрос вмешательства РФ в американские выборы.
"Я доверяю нашей разведке и спецслужбам, но я скажу вам, что президент Путин очень мощно заявил, что он этого не делал. И он предложил, чтобы люди, которые работали над этим делом, работали вместе с россиянами. Я думаю, что это хорошее предложение", – заявил Трамп
Сирия
На переговорах стороны обсудили вопрос сирийского урегулирования
"Что касается Сирии, то решение задачи установления в мире в этой стране мира и согласия могло бы стать образцом успешной совместной работы. Россия и США безусловно могут взять на себя лидерство в этом вопросе и организовать взаимодействие по преодолению гуманитарного кризиса, помочь возвращению беженцев к своим родным очагам. Для результативного сотрудничества по сирийскому сюжету у нас есть все необходимые слагаемые", – сказал Владимир Путин.
Украина
Также президенты двух стран обсудили вопрос транзита газа через территорию Украины.
"Что касается "Северного потока – 2", господин президент (Трамп – Ред.) высказывал озабоченность в связи с возможным исчезновением транзита через Украину… Я заверил господина президента в том, что Россия готова сохранить этот транзит", – сообщил Путин.
При этом российский президент назвал своим условием продления транзитного контракта с Украиной некое "урегулирование спора между хозяйствующими субъектами в Стокгольмском арбитражном суде".
Напомним, что российский президент опоздал на встречу с американским коллегой на 20 минут. Отметим, американский президент известен своим крепким рукопожатием. Трамп так пожал руку Путину, что российский лидер за стул держался второй рукой.
Президент США называл опасным то, что Америка и Россия владеют 90% ядерного оружия из всего количества в мире. По его словам, сейчас обе страны имеют хороший шанс улучшить отношения, так как в последние годы они испортились. Американский президент рассказал, что собирался обсудить с Путиным.
Источник: https://www.segodnya.ua
Теги: Украина, Донбасс, Путин, Дональд Трамп, Кремль
- Кремль: Трамп и Путин могут обсудить Украину
- Путину стоит напрячься: агрессия РФ против Украины все больше в фокусе внимания новой администрации США – Геращенко
- Названы действительные причины, по которым Россия никогда не отпустит Донбасс
- "В американской политике голова не знает, что делают ее ноги", - эксперт рассказал о том, как в США решают, как поступить с Украиной
- "На Западе кое-кто хочет провести показательную порку Путина", - Арестович рассказал о планах Трампа с помощью Донбасса поставить Кремль на колени. ВИДЕО
- Боровой: По Донбассу может быть принято силовое решение
- 18 июля на территории ОРДО приостановят теле- и радиовещание21:15
- В ОРДО заявили о подготовке «Стирола» к запуску производства минудобрений20:10
- «Вода Донбасса» сократила подачу воды в Краматорск из-за долгов18:55
- Порошенко: Россия готовит военную операцию в Азовском море и атаку на Мариуполь18:00
- В Доброполье на шахте загорелась лента конвейера17:18
- «Русским золота не надо»: в ОРДО разгорелся громкий скандал16:58
- Никакой амнистии для преступников: Аваков озвучил "красные линии" по Донбассу16:20
- «Государство дебилов»: жители ОРДО рассказали о «нововведении» в Седово16:00
- Под Докучаевском и Горловкой боевики «ДНР» понесли потери из-за пьянства13:38
- Боевики нарастили число обстрелов на Донбассе: ранен боец ВСУ12:00
- Любимчик миллионов женщин впервые стал отцом. 22:18
- Украина готовит ответ на задержания Россией судов в Азовском море21:50
- Обещание Кремля по Украине и улучшение отношений: итоги встречи Трампа и Путина21:33
- 18 июля на территории ОРДО приостановят теле- и радиовещание21:15
- Путин сделал громкое заявление относительно транзита российского газа через Украину21:00
- Войска РФ в Крыму привели системы ЗРК С-400 «Триумф» в боевое положение20:48
- Отказ от мелочи: куда украинцам девать оставшиеся монеты20:30
- В ОРДО заявили о подготовке «Стирола» к запуску производства минудобрений20:10
- Назван способ отсрочить появление седых волос19:50
- Трамп и Путин завершили встречу тет-а-тет19:32
- Назван способ отсрочить появление седых волос19:50
- Названы домашние вещи, от которых срочно нужно избавляться12:20
- Врачи рассказали, как меньше потеть11:28
- Три знака зодиака, которые любят только себя11:12
- Кот, сорвавший интервью, стал героем интернета09:08
- Знаки удачи: как понять, что скоро в вашу жизнь ворвутся перемены к лучшему08:20
- Диетологи рассказали, как очистить организм от токсинов08:05
- Эта вкусная ягода нормализует артериальное давление22:15
- Приготовиться всем: названы самые опасные дни магнитных бурь в Украине21:05
- Ученым удалось обнаружить вирус зомбизма человека18:36
- Убийство главаря "ЛНР" в Лутугино: СМИ узнали, как именно Беднова вместе с охраной расстреляли из автоматов
- Россияне проклинают Путина за Керченский мост в Крым: видео обрушения опоры моста вызвало скандал в Сети
- «Захарченко — мразь в кубе», — экс-главарь боевиков Безлер поражен разграбленной Горловкой
- Подростки-переселенцы из Донбасса получают украинский паспорт с «сюрпризом»
- Радиоактивная помойка! Россияне, купившие квартиры в Донецке, срочно уезжают
- Беззаконие и разруха! Журналист поделился впечатлениями от посещения Лисичанска. ВИДЕО
- Жители ОРДО жалуются на странные проблемы со здоровьем
- Поезд Киев-Константиновка изменил маршрут
- На фронт забирают подчистую! На оккупированной Луганщине идет повальный призыв в ряды боевиков
- Россияне, купившие квартиры в Донецке, срочно уезжают