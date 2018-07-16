Обещание Кремля по Украине и улучшение отношений: итоги встречи Трампа и Путина

16.07.2018 21:33

Более двух часов президенты Соединенных Штатов и России общались тет-а-тет

Сегодня в столице Финляндии Хельсинки состоялась встреча президентов США и России Дональда Трампа и Владимира Путина.

Встреча лидеров двух стран длилась более четырех часов. Более двух часов президенты общались тет-а-тет, затем на рабочий завтрак к ним примкнули члены делегаций.

Отношения США и РФ

По итогам переговоров, Владимир Путин заявил, что встреча прошла в "деловой и откровенной атмосфере".

"Сегодняшние переговоры отразили наше совместное с президентом Трампом желание выправить негативную ситуацию в двусторонних отношениях. Наметить первые шаги по их оздоровлению, восстановлению приемлемого уровня доверия и возвращения к сотрудничеству прежнего уровня", – сказал президент РФ.

Владимир Путин также сообщил, что российская сторона передала американским коллегам записку с рядом конкретных предложений относительно нераспространения оружия массового уничтожения.

Американский лидер, в свою очередь, заявил, что в целом он доволен встречей.

"Наши отношения (двух стран – ред.) никогда не были хуже, чем они есть сейчас, но это изменится. И это изменилось уже за эти четыре часа. Я в это верю. Политически было бы легче отказаться от встречи… но это ничего бы не дало", – отметил Трамп.

Вмешательство РФ в американские выборы

Дональд Трамп заявил, что считал правильным напрямую обсудить с Владимиром Путиным вопрос вмешательства РФ в американские выборы.

"Я доверяю нашей разведке и спецслужбам, но я скажу вам, что президент Путин очень мощно заявил, что он этого не делал. И он предложил, чтобы люди, которые работали над этим делом, работали вместе с россиянами. Я думаю, что это хорошее предложение", – заявил Трамп

Сирия

На переговорах стороны обсудили вопрос сирийского урегулирования

"Что касается Сирии, то решение задачи установления в мире в этой стране мира и согласия могло бы стать образцом успешной совместной работы. Россия и США безусловно могут взять на себя лидерство в этом вопросе и организовать взаимодействие по преодолению гуманитарного кризиса, помочь возвращению беженцев к своим родным очагам. Для результативного сотрудничества по сирийскому сюжету у нас есть все необходимые слагаемые", – сказал Владимир Путин.

Украина

Также президенты двух стран обсудили вопрос транзита газа через территорию Украины.

"Что касается "Северного потока – 2", господин президент (Трамп – Ред.) высказывал озабоченность в связи с возможным исчезновением транзита через Украину… Я заверил господина президента в том, что Россия готова сохранить этот транзит", – сообщил Путин.

При этом российский президент назвал своим условием продления транзитного контракта с Украиной некое "урегулирование спора между хозяйствующими субъектами в Стокгольмском арбитражном суде".

Напомним, что российский президент опоздал на встречу с американским коллегой на 20 минут. Отметим, американский президент известен своим крепким рукопожатием. Трамп так пожал руку Путину, что российский лидер за стул держался второй рукой.

Президент США называл опасным то, что Америка и Россия владеют 90% ядерного оружия из всего количества в мире. По его словам, сейчас обе страны имеют хороший шанс улучшить отношения, так как в последние годы они испортились. Американский президент рассказал, что собирался обсудить с Путиным.

Источник: https://www.segodnya.ua



