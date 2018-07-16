- Украина готовит ответ на задержания Россией судов в Азовском море21:50
- Обещание Кремля по Украине и улучшение отношений: итоги встречи Трампа и Путина21:33
- 18 июля на территории ОРДО приостановят теле- и радиовещание21:15
- Путин сделал громкое заявление относительно транзита российского газа через Украину21:00
- Войска РФ в Крыму привели системы ЗРК С-400 «Триумф» в боевое положение20:48
- Отказ от мелочи: куда украинцам девать оставшиеся монеты20:30
- В ОРДО заявили о подготовке «Стирола» к запуску производства минудобрений20:10
- «Вода Донбасса» сократила подачу воды в Краматорск из-за долгов18:55
- Стало известно, сколько будут отдыхать украинцы в августе18:40
- Порошенко: Россия готовит военную операцию в Азовском море и атаку на Мариуполь18:00
«Победа над засухой»: поля в Крыму собираются орошать канализационными стоками
На полуострове Крым не исключают, что орошать сельскохозяйственные угодья придется очищенными канализационными стоками. Как передает replyua.net со ссылкой на Крым. Реалии, такое заявление прозвучало от Владимира Паштецкого, исполняющего обязанности директора Института сельского хозяйства Крыма.
«Количество, которого может хватить на 30-40 тыс. га капельного орошения. И тогда мы бы решили вопрос и овощного производства, и развития садоводства, и виноградарства. Появилась бы вода, которую мы не у Боженьки просим, а сами можем после себя, очистив ее, дать на поля…. Вода полностью пригодна для полива. Если прямо говорить, что если бы она была не сточная, то и для питья пригодна, потому что в пределах 200-300 г минерализации – это норма и питьевой воды», - рассказал Паштецкий.
Также он отметил, что эта разработка исследователей из Сибири уже была испытана на полуострове, и ученые считают, что с помощью специального оборудования можно очистить сточную воду и сделать ее пригодной для использования на полях.
Теги: Донбасс, Крым, канализация, засуха, аннексия
- В аннексированном Крыму объявлена чрезвычайная ситуация
- Отказаться от евро: Ле Пен шокировала очередным заявлением
- Чрезвычайная ситуация в Крыму: оккупанты признали катастрофу
- Курс НБУ на 20 января: доллар и евро стали дешевле
- Мнение эксперта: санкции стран Запада в отношении России помогут вернуть Украине Крым
- Как морские пехотинцы Феодосии нестандартно подняли флаг максимально высоко (ВИДЕО)
- 18 июля на территории ОРДО приостановят теле- и радиовещание21:15
- В ОРДО заявили о подготовке «Стирола» к запуску производства минудобрений20:10
- «Вода Донбасса» сократила подачу воды в Краматорск из-за долгов18:55
- Порошенко: Россия готовит военную операцию в Азовском море и атаку на Мариуполь18:00
- В Доброполье на шахте загорелась лента конвейера17:18
- «Русским золота не надо»: в ОРДО разгорелся громкий скандал16:58
- Никакой амнистии для преступников: Аваков озвучил "красные линии" по Донбассу16:20
- «Государство дебилов»: жители ОРДО рассказали о «нововведении» в Седово16:00
- Под Докучаевском и Горловкой боевики «ДНР» понесли потери из-за пьянства13:38
- Боевики нарастили число обстрелов на Донбассе: ранен боец ВСУ12:00
- Названы типичные ошибки приготовления пищи, провоцирующие болезни22:43
- Любимчик миллионов женщин впервые стал отцом. 22:18
- Украина готовит ответ на задержания Россией судов в Азовском море21:50
- Обещание Кремля по Украине и улучшение отношений: итоги встречи Трампа и Путина21:33
- 18 июля на территории ОРДО приостановят теле- и радиовещание21:15
- Путин сделал громкое заявление относительно транзита российского газа через Украину21:00
- Войска РФ в Крыму привели системы ЗРК С-400 «Триумф» в боевое положение20:48
- Отказ от мелочи: куда украинцам девать оставшиеся монеты20:30
- В ОРДО заявили о подготовке «Стирола» к запуску производства минудобрений20:10
- Назван способ отсрочить появление седых волос19:50
- Названы типичные ошибки приготовления пищи, провоцирующие болезни22:43
- Назван способ отсрочить появление седых волос19:50
- Названы домашние вещи, от которых срочно нужно избавляться12:20
- Врачи рассказали, как меньше потеть11:28
- Три знака зодиака, которые любят только себя11:12
- Кот, сорвавший интервью, стал героем интернета09:08
- Знаки удачи: как понять, что скоро в вашу жизнь ворвутся перемены к лучшему08:20
- Диетологи рассказали, как очистить организм от токсинов08:05
- Эта вкусная ягода нормализует артериальное давление22:15
- Приготовиться всем: названы самые опасные дни магнитных бурь в Украине21:05
- Россияне проклинают Путина за Керченский мост в Крым: видео обрушения опоры моста вызвало скандал в Сети
- Убийство главаря "ЛНР" в Лутугино: СМИ узнали, как именно Беднова вместе с охраной расстреляли из автоматов
- «Захарченко — мразь в кубе», — экс-главарь боевиков Безлер поражен разграбленной Горловкой
- Радиоактивная помойка! Россияне, купившие квартиры в Донецке, срочно уезжают
- Беззаконие и разруха! Журналист поделился впечатлениями от посещения Лисичанска. ВИДЕО
- Жители ОРДО жалуются на странные проблемы со здоровьем
- Поезд Киев-Константиновка изменил маршрут
- На фронт забирают подчистую! На оккупированной Луганщине идет повальный призыв в ряды боевиков
- Россияне, купившие квартиры в Донецке, срочно уезжают
- В ОРДЛО назревает вторая Чернобыльская Зона