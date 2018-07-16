Проблемы на границе: украинцы страдают от очередей и задержек

16.07.2018 09:20

После внедрения безвиза 39% украинцев ощутили изменения при пересечении границы

Хотя в Украине долгожданный безвизовый режим работает уже больше года, проблем при пересечении границы меньше не стало. Так, наши соотечественники жалуются на плохую инфраструктуру, длинные очереди, откровенное хамство и коррупцию. Сайт "Сегодня" разбирался, с какими проблемами на границе сталкиваются чаще всего, какие пропускные пункты можно назвать дружелюбными, а куда лучше и вовсе не ехать.

На границе придирчиво проверяют документы, но зато уважают украинцев

По результатам опроса, который недавно проводила общественная организация "Европа без барьеров", 55% украинцев не почувствовали никаких изменений при пересечении границы после того, как заработал безвизовый режим, а вот 39% все же ощутили определенные изменения, правда, они далеко не всегда были хорошими. Да, к украинцам начали относиться с большим уважением, а процедура пересечения границы теперь не такая сложная и медленная, но, в то же время, пробки и очереди на пропускных пунктах никуда не делись, а документы начали проверять более придирчиво.

"Вместе с увеличением свободы передвижения увеличилось количество проблем, которые связаны, главным образом, с продолжительностью прохождения границы. Так, только за июнь этого года количество граждан, которые воспользовались безвизовым режимом с ЕС, выросло в два раза по сравнению с прошлогодним периодом. Проблема инфраструктуры пропускных пунктов остается главным сдерживающим фактором мобильности граждан", – поясняет исполнительный директор организации "Европа без барьеров" Ирина Сушко.

Также интересно отметить, что придирчиво проверяют документы украинских путешественников в основном пограничники принимающей страны. Но, эксперты отмечают, что многое зависит от самого пропускного пункта.

На что жалуются: длинные очереди, отсутствие туалетов и много мусора

В исследовании всего выделили три категории пропускных пунктов – дружелюбные, нейтральные и противоречивые. К дружелюбным пропускным пунктам, которые собрали меньше всего недовольств, отнесли те, что находятся на венгерской границе – Вилок-Тисабеч, Косино-Барабаш и Звонковое-Лонья, также сюда попали румынские Дьяково-Халмеу, Порубное-Сирет, польский пункт Ягодин-Дорогуск и словацкий пункт Малые Селменцы и Большие Селменцы.

А вот в антилидерах оказались автомобильные пропускные пункты на границе с Польшей и Словакией. Так, больше всего негативных оценок получил основной переход между Украиной и Словакией – Ужгород-Вышне Немецке. В этом рейтинге оказались также польские пункты – Краковец-Корчева, Угрынов-Долгобичув и Шегини-Медика.

Также украинцев расспрашивали, какие проблемы с инфраструктурой волновали их больше всего. Оказалось, что на пунктах пропусков наших граждан волновали проблемы, связанные с недостаточным количеством полос, медленным оборудованием, отсутствием уборных и плохими дорогами.

Лидером по жалобам стал все тот же пропускной пункт на границе со Словакией – Ужгород-Вышне Немецке. Основной проблемой респонденты здесь назвали необходимость ремонтировать КПП, большое количества мусора на территории, недостаток работников, все то же отсутствие уборных и нормальных дорог. По этим же критериям жаловались и на венгерские пункты Вилок-Тисабеч и Лужанка-Берегшурань.

А вот что касается времени, за которое можно пройти контроль на пропускных пунктах на автомобиле, то здесь лидирует польская граница, где украинцев могут задержать на 5 часов, тогда как на венгерской пропускают всего за 20 минут.

"С наиболее продолжительным пересечением границы столкнулись респонденты, которые путешествовали автомобилем в Польшу. Это логично, потому что именно туда направлены наши миграционные потоки. Но интересно сравнить загруженность пунктов пропуска и среднюю продолжительность проезда", – отмечает аналитик Катерина Кульчицкая.

По статистике Госпогранслужбы за прошлый год, самым загруженным пунктом пропуска был Шегини. Но дольше всего пересекается граница на пункте Краковец – в среднем, 5 часов, тогда как в Шегини это время составляет 4,5 часа. А вот в таких пунктах пропуска на границе с Польшей, как Смильница, Грушев и Ягодин можно пройти контроль за 2 часа.

Среднее время прохода через пункт контроля на границе со Словакией составляет 3-3,5 часа. Но интересно отметить, что прохождение КПП Малый-Березный за 3 часа – это довольно много, т.к. пункт не пользуется особой популярностью.

"Пункт пропуска Малый-Березный очень удивляет такой медлительностью пересечения границы. Потому что по данным Госпогранслужбы, за предыдущий год всего около 1,5 тыс. человек за день пересекали там границу, тогда как в Шегини или Краковце эта цифра достигала 10 тыс. человек", – отмечает Кульчицкая

На венгерской границе цифры гораздо меньше, например, в пункте Звонковое можно пройти все процедуры за 0,2 часа. Да и на румынской границе украинцев особо не задерживают, среднее время здесь варьируется от 0,5 до 1 часа.

Правда, несмотря на то, что у украинцев есть много претензий к процедуре пересечения границы, все же, уровень удовлетворенности довольно высокий – от 3 до 4,5 баллов, где 5 было самым высоким баллом.

Медлительность раздражает украинцев больше, чем коррупция

Коррупция, как оказалось, украинцев не слишком волнует при пересечении границы. Да, на нее жаловались, но довольно неохотно, отмечая, что иногда видели, как у кого-то берут деньги и пропускают без очереди.

Украинцы указывали на наличие коррупционных схем по обе стороны границы. Но гораздо больше жалоб было на наших же пограничников. Правда, исключением стал пункт пропуска Малый Березный- Убля, там гораздо чаще говорили о коррупции на словацкой стороне, нежели на украинской.

И все же главной проблемой для украинцев при пересечении границы, по их словам, является медлительность служб и длинные очереди. В Госпогранслужбе рассказали, что для ускорения прохождения процедуры контроля в пунктах пропуска будут объединены базы данных украинских таможенников и пограничников.

"Если брать в комплексе процедуру оформления, то здесь много факторов, и пограничных, и таможенных, чтобы ускорить процесс. Мы совершенствуем наши технологические процессы – сейчас активно с коллегами из государственной фискальной службы работаем над тем, чтобы объединить базы данных. Чтобы избавить таможенников от необходимости вбивать данные в компьютеры, мы объединяем базу данных", – отметил начальник отдела организации пограничного контроля Государственной пограничной службы Украины Константин Логвинов.

Также таможенник добавил, что вскоре нас ожидает внедрение общего контроля. Например, на польской границе уже четыре пункта пропуска работают под общим контролем, и вскоре такая же система будет в пункте Нижанковичи-Мальковичи.

"Со словацкими и венгерскими коллегами наработаны соответствующие проекты международных соглашений, а с румынскими коллегами пока этот процесс только на начальной стадии", – подытожил Логвинов.

В Госпогранслужбе также отметили, что будут всячески пытаться улучшить ситуацию, чтобы сделать пересечение границы более комфортным как для украинцев, так и для иностранцев, которые едут к нам.

Источник: https://www.segodnya.ua