- Целая неделя шторма: синоптики предупредили о непогоде09:55
- Осторожно, мошенники: в Запорожье на деньги наказывают доверчивых потребителей коммунальных услуг09:38
- Проблемы на границе: украинцы страдают от очередей и задержек09:20
- В "ДНР" работников железной дороги срочно переводят на трехдневку08:38
- В Украине реформируют "скорую помощь": что хотят поменять07:25
- Ситуация на Донбассе: боевики продолжают нарушать перемирие21:30
- Приготовиться всем: названы самые опасные дни магнитных бурь в Украине21:05
- Порошенко выдвинул жесткое требование Кремлю 20:15
- Боевики-"таможенники" "ЛНР" на "республиканской границе" разжились 40 тысячами долларов19:55
- В Украине в два раза подорожают ж/д билеты: названы сроки19:20
Проблемы на границе: украинцы страдают от очередей и задержек
После внедрения безвиза 39% украинцев ощутили изменения при пересечении границы
Хотя в Украине долгожданный безвизовый режим работает уже больше года, проблем при пересечении границы меньше не стало. Так, наши соотечественники жалуются на плохую инфраструктуру, длинные очереди, откровенное хамство и коррупцию. Сайт "Сегодня" разбирался, с какими проблемами на границе сталкиваются чаще всего, какие пропускные пункты можно назвать дружелюбными, а куда лучше и вовсе не ехать.
На границе придирчиво проверяют документы, но зато уважают украинцев
По результатам опроса, который недавно проводила общественная организация "Европа без барьеров", 55% украинцев не почувствовали никаких изменений при пересечении границы после того, как заработал безвизовый режим, а вот 39% все же ощутили определенные изменения, правда, они далеко не всегда были хорошими. Да, к украинцам начали относиться с большим уважением, а процедура пересечения границы теперь не такая сложная и медленная, но, в то же время, пробки и очереди на пропускных пунктах никуда не делись, а документы начали проверять более придирчиво.
"Вместе с увеличением свободы передвижения увеличилось количество проблем, которые связаны, главным образом, с продолжительностью прохождения границы. Так, только за июнь этого года количество граждан, которые воспользовались безвизовым режимом с ЕС, выросло в два раза по сравнению с прошлогодним периодом. Проблема инфраструктуры пропускных пунктов остается главным сдерживающим фактором мобильности граждан", – поясняет исполнительный директор организации "Европа без барьеров" Ирина Сушко.
Также интересно отметить, что придирчиво проверяют документы украинских путешественников в основном пограничники принимающей страны. Но, эксперты отмечают, что многое зависит от самого пропускного пункта.
На что жалуются: длинные очереди, отсутствие туалетов и много мусора
В исследовании всего выделили три категории пропускных пунктов – дружелюбные, нейтральные и противоречивые. К дружелюбным пропускным пунктам, которые собрали меньше всего недовольств, отнесли те, что находятся на венгерской границе – Вилок-Тисабеч, Косино-Барабаш и Звонковое-Лонья, также сюда попали румынские Дьяково-Халмеу, Порубное-Сирет, польский пункт Ягодин-Дорогуск и словацкий пункт Малые Селменцы и Большие Селменцы.
А вот в антилидерах оказались автомобильные пропускные пункты на границе с Польшей и Словакией. Так, больше всего негативных оценок получил основной переход между Украиной и Словакией – Ужгород-Вышне Немецке. В этом рейтинге оказались также польские пункты – Краковец-Корчева, Угрынов-Долгобичув и Шегини-Медика.
Также украинцев расспрашивали, какие проблемы с инфраструктурой волновали их больше всего. Оказалось, что на пунктах пропусков наших граждан волновали проблемы, связанные с недостаточным количеством полос, медленным оборудованием, отсутствием уборных и плохими дорогами.
Лидером по жалобам стал все тот же пропускной пункт на границе со Словакией – Ужгород-Вышне Немецке. Основной проблемой респонденты здесь назвали необходимость ремонтировать КПП, большое количества мусора на территории, недостаток работников, все то же отсутствие уборных и нормальных дорог. По этим же критериям жаловались и на венгерские пункты Вилок-Тисабеч и Лужанка-Берегшурань.
А вот что касается времени, за которое можно пройти контроль на пропускных пунктах на автомобиле, то здесь лидирует польская граница, где украинцев могут задержать на 5 часов, тогда как на венгерской пропускают всего за 20 минут.
"С наиболее продолжительным пересечением границы столкнулись респонденты, которые путешествовали автомобилем в Польшу. Это логично, потому что именно туда направлены наши миграционные потоки. Но интересно сравнить загруженность пунктов пропуска и среднюю продолжительность проезда", – отмечает аналитик Катерина Кульчицкая.
По статистике Госпогранслужбы за прошлый год, самым загруженным пунктом пропуска был Шегини. Но дольше всего пересекается граница на пункте Краковец – в среднем, 5 часов, тогда как в Шегини это время составляет 4,5 часа. А вот в таких пунктах пропуска на границе с Польшей, как Смильница, Грушев и Ягодин можно пройти контроль за 2 часа.
Среднее время прохода через пункт контроля на границе со Словакией составляет 3-3,5 часа. Но интересно отметить, что прохождение КПП Малый-Березный за 3 часа – это довольно много, т.к. пункт не пользуется особой популярностью.
"Пункт пропуска Малый-Березный очень удивляет такой медлительностью пересечения границы. Потому что по данным Госпогранслужбы, за предыдущий год всего около 1,5 тыс. человек за день пересекали там границу, тогда как в Шегини или Краковце эта цифра достигала 10 тыс. человек", – отмечает Кульчицкая
На венгерской границе цифры гораздо меньше, например, в пункте Звонковое можно пройти все процедуры за 0,2 часа. Да и на румынской границе украинцев особо не задерживают, среднее время здесь варьируется от 0,5 до 1 часа.
Правда, несмотря на то, что у украинцев есть много претензий к процедуре пересечения границы, все же, уровень удовлетворенности довольно высокий – от 3 до 4,5 баллов, где 5 было самым высоким баллом.
Медлительность раздражает украинцев больше, чем коррупция
Коррупция, как оказалось, украинцев не слишком волнует при пересечении границы. Да, на нее жаловались, но довольно неохотно, отмечая, что иногда видели, как у кого-то берут деньги и пропускают без очереди.
Украинцы указывали на наличие коррупционных схем по обе стороны границы. Но гораздо больше жалоб было на наших же пограничников. Правда, исключением стал пункт пропуска Малый Березный- Убля, там гораздо чаще говорили о коррупции на словацкой стороне, нежели на украинской.
И все же главной проблемой для украинцев при пересечении границы, по их словам, является медлительность служб и длинные очереди. В Госпогранслужбе рассказали, что для ускорения прохождения процедуры контроля в пунктах пропуска будут объединены базы данных украинских таможенников и пограничников.
"Если брать в комплексе процедуру оформления, то здесь много факторов, и пограничных, и таможенных, чтобы ускорить процесс. Мы совершенствуем наши технологические процессы – сейчас активно с коллегами из государственной фискальной службы работаем над тем, чтобы объединить базы данных. Чтобы избавить таможенников от необходимости вбивать данные в компьютеры, мы объединяем базу данных", – отметил начальник отдела организации пограничного контроля Государственной пограничной службы Украины Константин Логвинов.
Также таможенник добавил, что вскоре нас ожидает внедрение общего контроля. Например, на польской границе уже четыре пункта пропуска работают под общим контролем, и вскоре такая же система будет в пункте Нижанковичи-Мальковичи.
"Со словацкими и венгерскими коллегами наработаны соответствующие проекты международных соглашений, а с румынскими коллегами пока этот процесс только на начальной стадии", – подытожил Логвинов.
В Госпогранслужбе также отметили, что будут всячески пытаться улучшить ситуацию, чтобы сделать пересечение границы более комфортным как для украинцев, так и для иностранцев, которые едут к нам.
Источник: https://www.segodnya.ua
Теги: Донбасс, украинцы, граница, проблемы
- Наблюдатели СММ ОБСЕ провели 45 минут у попранной украино-российской границы
- Названы причины, почему Кремль не пойдет на масштабную войну против Украины
- "Тысячи граждан России пересекали границу", - "отец" "ЛНР" Ефремов сделал громкое заявление об оккупации Украины в 2014 году
- Ситуация в пунктах пропуска утром 14 июня
- Пограничники сообщили, сколько граждан РФ не пустили в Украину в 2017 году
- Россия может в течение двух суток оккупировать страны Балтии
- В "ДНР" работников железной дороги срочно переводят на трехдневку08:38
- Ситуация на Донбассе: боевики продолжают нарушать перемирие21:30
- Порошенко выдвинул жесткое требование Кремлю 20:15
- Боевики-"таможенники" "ЛНР" на "республиканской границе" разжились 40 тысячами долларов19:55
- Что изменилось за время ООС на КПВВ «Гнутово»19:08
- На базе отдыха в Донецкой области произошел взрыв, есть пострадавшие-полиция 17:00
- С флешмобом, но без гуляний: Как в Мариуполе День металлурга отмечали16:16
- Обратно точно не вернемся: Переселенцы обживают новые квартиры в Мариуполе (Фото)16:02
- В Донецке обещают падение местной мобильной связи 12:26
- На Луганщине около 90 шахтеров остались под землей из-за обесточивания10:10
- Целая неделя шторма: синоптики предупредили о непогоде09:55
- Осторожно, мошенники: в Запорожье на деньги наказывают доверчивых потребителей коммунальных услуг09:38
- Итоги чемпионата мира по футболу09:30
- Проблемы на границе: украинцы страдают от очередей и задержек09:20
- Кот, сорвавший интервью, стал героем интернета09:08
- Какой знак зодиака самый сексуальный08:50
- В "ДНР" работников железной дороги срочно переводят на трехдневку08:38
- Знаки удачи: как понять, что скоро в вашу жизнь ворвутся перемены к лучшему08:20
- Диетологи рассказали, как очистить организм от токсинов08:05
- Полиция безо всякой документации изымает весь алкоголь, что происходит07:48
- Кот, сорвавший интервью, стал героем интернета09:08
- Знаки удачи: как понять, что скоро в вашу жизнь ворвутся перемены к лучшему08:20
- Диетологи рассказали, как очистить организм от токсинов08:05
- Эта вкусная ягода нормализует артериальное давление22:15
- Приготовиться всем: названы самые опасные дни магнитных бурь в Украине21:05
- Ученым удалось обнаружить вирус зомбизма человека18:36
- Этот алкогольный напиток поможет избавиться от морщин18:25
- Эксперты назвали простые способы отпугивания комаров17:18
- Это популярное лакомство поможет избавиться от боли в горле14:30
- С первого взгляда: самые влюбчивые знаки Зодиака13:15
- Убийство главаря "ЛНР" в Лутугино: СМИ узнали, как именно Беднова вместе с охраной расстреляли из автоматов
- «Захарченко — мразь в кубе», — экс-главарь боевиков Безлер поражен разграбленной Горловкой
- Радиоактивная помойка! Россияне, купившие квартиры в Донецке, срочно уезжают
- Подростки-переселенцы из Донбасса получают украинский паспорт с «сюрпризом»
- Беззаконие и разруха! Журналист поделился впечатлениями от посещения Лисичанска. ВИДЕО
- Жители ОРДО жалуются на странные проблемы со здоровьем
- Поезд Киев-Константиновка изменил маршрут
- Россияне проклинают Путина за Керченский мост в Крым: видео обрушения опоры моста вызвало скандал в Сети
- На фронт забирают подчистую! На оккупированной Луганщине идет повальный призыв в ряды боевиков
- В ОРДЛО назревает вторая Чернобыльская Зона