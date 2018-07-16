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Путин сделал громкое заявление относительно транзита российского газа через Украину
Глава Кремля Владимир Путин заявил, что Российская Федерация готова сохранить транзит газа через Украинское государство. Как информирует replyua.net, такое заявление он сделал по итогам встречи с американским лидером Дональдом Трампом в столице Финляндии Хельсинки.
Так, согласно словам президента страны-агрессора России, Москва готова пойти на продление транзитного контракта в том случае, если это будет урегулировано в Стокгольмском арбитраже. В свою очередь глава Белого дома высказал опасения относительно исчезновения транзита через территорию Украинского государства.
Напомним, ранее сегодня мы уже сообщали, что президент США Дональд Трамп заявил, что в настоящее время отношения между Российской Федерацией и Соединенными Штатами Америки находятся в критическом состоянии, а испортились из-за американской глупости.
Теги: Украина, Донбасс, Путин, газ, транзит, Дональд Трамп
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