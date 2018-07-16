Путин сделал громкое заявление относительно транзита российского газа через Украину

16.07.2018 21:00

Глава Кремля Владимир Путин заявил, что Российская Федерация готова сохранить транзит газа через Украинское государство. Как информирует replyua.net, такое заявление он сделал по итогам встречи с американским лидером Дональдом Трампом в столице Финляндии Хельсинки.



Так, согласно словам президента страны-агрессора России, Москва готова пойти на продление транзитного контракта в том случае, если это будет урегулировано в Стокгольмском арбитраже. В свою очередь глава Белого дома высказал опасения относительно исчезновения транзита через территорию Украинского государства.



Напомним, ранее сегодня мы уже сообщали, что президент США Дональд Трамп заявил, что в настоящее время отношения между Российской Федерацией и Соединенными Штатами Америки находятся в критическом состоянии, а испортились из-за американской глупости.