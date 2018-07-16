Стало известно, сколько будут отдыхать украинцы в августе

16.07.2018 18:40

Стало известно, что в последний месяц лета в Украине будут отдыхать три дня подряд - с 24 по 26 августа включительно, передает replyua.net.

В августе ждут еще одни "длинные выходные", поскольку дата Дня независимости Украины - 24 августа - приходится на последний рабочий день, пятницу. Отметим, что всего в августе будет 22 рабочих дня, 9 официальных выходных и 24 августа - праздничный выходной - День независимости Украины. Напомним, в 2018 году для украинцев предусмотрено 11 выходных дней, связанных с религиозными и государственными праздниками. Как известно, перечень праздников в Украине предлагают пересмотреть.



Государственными праздниками, с точки зрения Украинского института национальной памяти, должны быть День Конституции, День Независимости, День защитника Украины и День памяти и примирения (8 мая). Выходными также должны быть День труда 1 мая и традиционные праздники: Троица, Новый Год, Рождество и Пасха. Также в Институте предлагают изменить 8 марта с Международного женского дня на День борьбы за права женщин без статуса выходного дня. Взамен украинцам обещают продлить ежегодный отпуск с 24 до 28 дней. Такие нововведения предусматривает проект Трудового кодекса, вынесенный на рассмотрение парламента. Отметим, что в ноябре 2017 года Верховная Радаотменила выходной день 2 мая и переименовала День солидарности трудящихся, отмечающийся 1 мая, в День труда.