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Украина готовит ответ на задержания Россией судов в Азовском море

16.07.2018 21:50
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Украина готовит ответ на задержания Россией судов в Азовском море

Число задержанных российскими пограничниками в Азовском море для осмотра судов ежедневно растет и уже составляет 148 единиц.

Заместитель министра инфраструктуры Юрий Лавренюк заявил: «Каждый день АМПУ фиксирует задержание спецслужбами Российской Федерации судеов для осмотра, которые направляются из/в порты Мариуполь и Бердянск.

Все данные передаются Министерством инфраструктуры в МИД. Мы получаем многочисленные жалобы от капитанов судов, агентов, которые работают в Бердянском и Мариупольском портах, администраций портов и народных депутатов относительно безосновательного увеличения количества задержек судов. Так дальше не может продолжаться. Необходимо в кратчайший срок сформировать единую позицию относительно дальнейших действий Украины в ответ на незаконные действия Российской Федерации».

 

Источник: https://donpress.com 



Теги: Украина, Россия, Донбасс, Азовское море, судно, задержание
 
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