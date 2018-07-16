Украина готовит ответ на задержания Россией судов в Азовском море

16.07.2018 21:50

Число задержанных российскими пограничниками в Азовском море для осмотра судов ежедневно растет и уже составляет 148 единиц.

Заместитель министра инфраструктуры Юрий Лавренюк заявил: «Каждый день АМПУ фиксирует задержание спецслужбами Российской Федерации судеов для осмотра, которые направляются из/в порты Мариуполь и Бердянск.

Все данные передаются Министерством инфраструктуры в МИД. Мы получаем многочисленные жалобы от капитанов судов, агентов, которые работают в Бердянском и Мариупольском портах, администраций портов и народных депутатов относительно безосновательного увеличения количества задержек судов. Так дальше не может продолжаться. Необходимо в кратчайший срок сформировать единую позицию относительно дальнейших действий Украины в ответ на незаконные действия Российской Федерации».

Источник: https://donpress.com