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В Украине изменились правила выбора врача
Министерство здравоохранения Украины внесло изменения в порядок выбора врача, оказывающего первичную медицинскую помощь. Теперь копии документов не нужны, говорится в сообщении Минздрава в Facebook, передает УНИАН.
"Врач или регистратор больше не обязаны изготавливать и хранить копии документов, которые предоставляет пациент. Пациент при подписании декларации должен показать только один из документов, удостоверяющих личность, и документ о присвоении регистрационного номера учетной карточки плательщика налогов", - говорится в сообщении.
Отмечается, что хранить теперь необходимо только один экземпляр декларации, подписанный пациентом. Другой экземпляр остается у пациента. Как и ранее, в случае, если человек из-за своих религиозных убеждений отказался от принятия регистрационного номера учетной карточки плательщика налогов и уведомил об этом соответствующий контролирующий орган и имеет отметку в паспорте, этот документ не предоставляется во время заключения декларации и этот пункт в декларации не заполняется. Для идентификации личности в таком случае используют номер документа, удостоверяющего личность.
"Декларации о выборе врача, которые были подписаны до вступления в силу изменений, действительны и не аннулируются", - добавили в Минздраве. Ранее отмечалось, что с 1 июля украинцы будут получать медицинскую помощь в любом учреждении здравоохранения независимо от того, подписали они декларацию с врачом или еще продолжают его искать.
Источник: https://from-ua.com
Теги: Украина, Донбасс, врачи, реформа, правила, медицина
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