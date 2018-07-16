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Войска РФ в Крыму привели системы ЗРК С-400 «Триумф» в боевое положение

16.07.2018 20:48
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Войска РФ в Крыму привели системы ЗРК С-400 «Триумф» в боевое положение

В незаконно аннексированном Российской Федерацией Крыму российские войска проводят боевые расчеты зенитно-расчетных комплексов С-400 «Триумф». Как информирует replyua.net со ссылкой на «Крым.Реалии», заключительным этапом подготовки станет проведение электронных пусков ракет по условным воздушным целям.

В частности, как пишет издание, в сообщении Черноморского флота России говорится: «В Крыму боевые расчеты дивизиона зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) С-400 «Триумф» из состава армии ВВС и ПВО Южного военного округа провели тренировку по развертыванию комплексов со снятием временных нормативов, поиском и захватом воздушной цели».

В пресс-службе также сообщили, что в ходе тренировки личный состав ЗРК на технике совершил марш в назначенный позиционный район, перевел установки в боевое положение, после чего расчеты выполнили топопривязку и ориентирование средств зенитного ракетного комплекса на местности. 



Теги: Россия, Донбасс, Крым, зенитка
 
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