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Гиркин заявил, что Путин не планирует «сливать» «ЛДНР»

17.07.2018 19:19
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Гиркин заявил, что Путин не планирует «сливать» «ЛДНР»

Экс-главарь боевиков «ДНР» Игорь Гиркин (Стрелков) заявил, что в ближайшее время Россия не намерена отказываться и уходить с оккупированных территорий Донбасса.
Так, он отметил: «В политическом плане есть масса мелких сигналов о том, что именно сдача конкретно „ЛНР“, „ДНР“ сейчас не планируется. Заявления Путина, плюс разрабатываемые сейчас смягчения миграционного законодательства для жителей Донбасса. Очень не быстрые, запоздалые на четыре года, но, тем не менее, эти сигналы идут. Если бы планировалось „республики“, как говорится, слить, то этих бы всех инициатив просто не было».
Источник ДонПресс



Теги: Донбасс, Путин, ДНР, ЛНР, Гиркин
 
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