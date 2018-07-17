У Путина заявили о важной договоренности по газу с Украиной

17.07.2018 20:19

Министр энергетики РФ Александр Новак заявляет, что в ходе трехсторонних переговоров между Украиной, ЕС и Россией по газу стороны договорились вынести вопрос об объемах транзита на рассмотрение экспертов.

По словам российского министра, стороны в ходе встречи обсудили вопросы транзита газа с 2020 года (после завершения срока действия контракта на поставки и транзит природного газа между "Нафтогазом" и "Газпромом"), а также объемы ресурса, необходимые Европе.

"Мы обменялись мнениями (относительно объёмов потребления – ред.), договорились, что эти вопросы будут дополнительно обсуждаться экспертами", - сказал Новак.

Источник "Апостроф.