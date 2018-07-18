Беглого экс-главбуха "Укрспирта" экстрадировали из Польши в Украину

18.07.2018 15:04

Безродного после прибытия в Украине сразу бросили за решетку на два месяца

Польша выдала Украине по запросу Генеральной прокуратуры бывшего главного бухгалтера ГП "Укрспирт" Сергея Безродного для привлечения к уголовной ответственности. Об этом сообщила в Facebook пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган.

Как установили следователи, Безродный по предварительному сговору с другими должностными лицами растратил средства госпредприятия на общую сумму 260 млн. 808 тыс. 631 грн и по предварительному сговору группой лиц уклонился от уплаты налогов. В итоге госбюджет недосчитался средств в размере 49,8 млн грн.

"Фактическая передача последнего была осуществлена 16.07.2018 в международном пункте пропуска для автомобильного сообщения "Дорогуск- Ягодин". Постановлением Шевченковского районного суда г. Киева применена к Безродному мера пресечения в виде содержания под стражей и определен залог в качестве альтернативы в сумме 27,6 млн грн", – написала Сарган.

Сейчас проводится судебно-экономическая экспертиза.

Напомним, еще в 2016 году силовики задержали другого экс-главбуха "Укрспирта" за кражу 750 млн грн. Как рассказывал генпрокурор Юрий Луценко, Романа Волощука по предварительному сговору с тогдашним руководителем предприятия Александром Хартом перечислил денежные средства в размере 750 млн грн на счета фиктивных предприятий.

Источник: https://www.segodnya.ua