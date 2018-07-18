Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Украина

Дороги Луганской области считаются худшими в Украине

18.07.2018 21:33
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Дороги Луганской области считаются худшими в Украине

На данный момент в Украине 95% дорог находятся в ужасном состоянии.

В «Укравтодоре» сообщили, среди областей с наихудшими дорогами названы Черкасская и Николаевская области. При этом в Государственном агентстве автомобильных дорог в Украине отметили, что на данный момент самый большой процент разрушения на дорогах государственного значения наблюдается в четырех областях.

В компании отметили: «Это Черкасская (Р-10, Н-08 и участки на автодорогах Н-16, Н-01), Николаевская (Н-14, Н-11, М-13), Луганская (Т-13−02, участки на дороге Р-66, дорога Северодонецк — КПВВ „Станица-Луганская“, участки на дороге Т-13−06), Донецкая (Н-08, Н-32, Т-05−18, Т-13−02 КПП „Танюшевка“ Старобельск — Бахмут)».

 

Источник: https://donpress.com 



Теги: Украина, Донбасс, Луганская область, дорога
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх