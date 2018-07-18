Дороги Луганской области считаются худшими в Украине

18.07.2018 21:33

На данный момент в Украине 95% дорог находятся в ужасном состоянии.

В «Укравтодоре» сообщили, среди областей с наихудшими дорогами названы Черкасская и Николаевская области. При этом в Государственном агентстве автомобильных дорог в Украине отметили, что на данный момент самый большой процент разрушения на дорогах государственного значения наблюдается в четырех областях.

В компании отметили: «Это Черкасская (Р-10, Н-08 и участки на автодорогах Н-16, Н-01), Николаевская (Н-14, Н-11, М-13), Луганская (Т-13−02, участки на дороге Р-66, дорога Северодонецк — КПВВ „Станица-Луганская“, участки на дороге Т-13−06), Донецкая (Н-08, Н-32, Т-05−18, Т-13−02 КПП „Танюшевка“ Старобельск — Бахмут)».

Источник: https://donpress.com