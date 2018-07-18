Известный украинский певец меняет профессию – подробности

18.07.2018 21:48

Известный представитель украинского шоу-бизнеса Олег Винник отныне будет преподавателем Киевского национального университета культуры и искусств. Как передает replyua.net, об этом своей странице в Facebook сообщил народный артист Украины и ректор упомянутого вуза Михаил Поплавский.

«Топовый артист Украины Олег Винник стал звездным преподавателем Кафедры шоу-бизнеса Университета культуры!», - отметил он. Кроме того, на странице Поплавского были опубликованы снимки Олега Винника на красной дорожке возле университета, а также в окружении студентов.



«Если пары будут начинаться с песни Нино, готов поступить на аспирантуру», «Все! Пропала учеба! Девчонки с ума сойдут!», «Це просто бімба, Михайле Михайловичу!», – написали комментаторы в соцсети.



Как известно, ранее песню Олега Винник «Вовчиця» перепел популярный французский певец. Поль Манандиз, проживающий в Украине. Ему захотелось перепеть композицию, исполнив ее на французском языке.