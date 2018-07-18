Кто будет управлять украинской "трубой": планы и проекты

18.07.2018 07:26

Энергетические правила Евросоюза требуют, чтобы Украина отделила ГТС от "Нафтогаза", но пока нет единого мнения о том, как будет выглядеть новая форма управления газотранспортной системой страны

В Украине остро стоит вопрос будущего украинской газотранспортной системы (ГТС) – в 2019 году истекает контракт с "Газпромом", который уже сейчас через суд пытается разорвать российская компания, и в том же году в РФ рассчитывают завершить строительство газопровода "Северный поток – 2" в обход Украины, что может привести к многомиллиардным потерям украинской экономики.

Украина, в свою очередь, активно интегрируется в европейскую энергетическую систему и нацелена на реформу "Нафтогаза" – в частности, на анбандлинг, то есть отделение сектора газотранспорта от структуры компании. Речь также идет о привлечении иностранных операторов для управлении украинской "трубой". Как собираются изменить управление украинской ГТС и что для этого уже сделала Украина – вспоминал сайт "Сегодня".

Что такое анбандлинг

На данный момент "Нафтогаз Украины" является монополистом по транзиту и хранению природного газа в подземных хранилищах, а также по транспортировке нефти трубопроводным транспортом по территории страны.

При этом для того, чтобы выполнить взятые на себя обязательства по Третьему энергетическому пакету Европейского Энергосообщества, в Украине собираются провести анбандлинг - отделение от "Нафтогаза" деятельности по транспортировке природного газа.

Для этого в ноябре 2016 года в Украине был формально создан независимый оператор газотранспортной системы (ГТС) Украины – ПАО "Магистральные газопроводы Украины". К 2018 году Кабмин завершил процесс регистрации "Магистральных газопроводов Украины", а также назначил наблюдательный совет нового независимого оператора ГТС. Акции МГУ уже зарегистрированы Комиссией по ценным бумагам. Также был утвержден план корпоративного управления этой компании и решен вопрос ее финансирования.

Министр энергетики и угольной промышленности Игорь Насалик ранее подчеркивал, что без завершения реформы "Нафтогаза", в том числе анбандлинга, свободного рынка газа в Украине не будет.

Вместе с тем, Энергетическое сообщество, Еврокомиссия и Всемирный банк высказались против временной передачи ПАО "Магистральные газопроводы Украины" в управление НАК "Нафтогаз Украины".

Международные институции предложили на переходный период – до конца 2019 года, пока действует контракт на транзит газа между "Нафтогазом" и российским "Газпромом", – сформировать наблюдательные советы МГУ и "Укртрансгаза" в составе одних и тех же лиц, а также обеспечить финансовую независимость этих набсоветов. Как известно, "Укртрансгаз" является оператором газотранспортной системы Украины и полностью принадлежит "Нафтогазу".

Помимо этого, по мнению международных организаций, в рамках подготовки к анбандлингу необходимо обеспечить большую самостоятельность деятельности по транспортировке газа в составе "Укртрансгаза". Кроме того, "Нафтогаз" по решению своего наблюдательного совета привлек PricewaterhouseCoopers (PWC) для ускорения отделения оператора ГТС.

Внешнее управление ГТС

Украина еще в 2014 году приняла закон № 4116а "О внесении изменений в некоторые законы Украины о реформировании системы управления Единой газотранспортной системой Украины", предусматривающий возможность совместного управления ГТС с западными инвесторами. Как сообщал в феврале 2018 года вице-премьер-министр Владимир Кистион, семь европейских компаний заинтересованы в совместном управлении украинской газотранспортной системой.

"Есть семь заинтересованных партнеров, двое из которых представляют известные в Европе газовые консорциумы. Свой интерес войти в совместное управление национальной ГТС выразили Бельгия, Франция, Голландия, Польша, Словакия, Испания, Италия, Румыния, Греция и Германия", – рассказал тогда Кистион.

В законе указано, что и собственность, и контроль над ГТС остаются полностью за украинским государством. Также в законе прописано, что приватизация "трубы" невозможна. Согласно принятому закону, планируется создать две компании, обслуживающие ПХГ и ГТС, при участии американских и европейских партнеров.

Закон предусматривает снятие ограничения на передачу в аренду или концессию магистральных газопроводов и ПХГ на платной основе и без права отчуждения – для того, чтобы инвестор мог осуществлять функции оператора ГТС и газохранилищ.

Вместе с тем, в качестве процедуры отбора инвестора предполагается конкурс. Побороться может предприятие, учредителем и владельцем которого может выступить только:

государство

государственное предприятие (владение не менее 51% корпоративных прав)

юридическое лицо (юридические лица), которое принадлежит и контролируется резидентами стран Европейского Союза, США или Европейского Энергетического сообщества, а также является оператором системы транспортировки газа или членом Европейской сети операторов системы транспортировки газа.

При этом при проведении конкурса компания-резидент ЕС или США обязана будет раскрыть всю свою финансовую структуру и всех своих собственников. Более того, если компания выиграла конкурс, она сможет принять решение об изменении своей структуры собственности только с согласия украинской стороны. Такие меры предусмотрены в законе для того, чтобы исключить попадание контроля над ГТС Украины к стране-агрессору.

А в июле 2018 года в "Нафтогазе" уточнили, что новый оператор газотранспортной системы Украины должен будет решить вопрос с поиском финансирования для закупки почти 4,7 млрд куб. м буферного газа у НАК. Этот газ на данный момент бесплатно используются "Укртрансгазом" для обеспечения нормативного уровня буферного газа.

Отметим, на трехсторонних переговорах по транзиту газа, которые прошли 17 июля в Берлине между Россией, Украиной и ЕС, глава российского Минэнерго Александр Новак не исключил, что РФ может рассмотреть вариант участия в управлении украинской ГТС. Однако описанные выше нормы принятого украинского закона не позволят Кремлю вмешаться в работу украинской "трубы" – ни прямо, ни через третьи лица.

При этом на той же встрече вице-президент Еврокомиссии по вопросам Энергетического союза Марош Шефчович выразил надежду на то, что украинская газотранспортная система к моменту заключения нового контракта с РФ на транзит после 2019 года уже сменит управление согласно нормам Третьего Энергопакета.

Источник: https://www.segodnya.ua