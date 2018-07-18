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Переселенцам Донбасса не вернули пенсию после майской приостановки выплат
Обещанный возврат задержанных пенсий за два месяца части переселенцам Донбасса так и не произошел – ПФУ не перечислил выплаты за май-июнь. Как поступать в такой ситуации пенсионерам, рассказали в Общественной организации «Донбасс-SOS», передает MRPL.CITY.
Ранее сообщалось, что в мае 2018 года выплата пенсии переселенцам, как объяснили в Пенсионном фонде Украины, была приостановлена в связи с технологическими изменениями механизма проведения верификации.
«На самом же деле пенсии прекратили выплачивать даже тем, кто с 2014/2015 года не возвращался на оккупированную территорию, прошел все необходимые проверки по фактическому месту проживания, идентификацию в Ощадбанке. То есть, даже согласно дискриминационным Постановлениям Кабинета Министров Украины все процедуры были соблюдены. При этом пенсионеры утверждают, что все это время выплата адресной помощи не прекращалась», - объясняют общественники.
Многие пенсионеры-переселенцы после майской приостановки получили свои выплаты лишь в июле, но без обещанного возврата денег за два предыдущих месяца. При этом сотрудники пенсионных фондов объясняют их отсутствие по-разному, аргументируя отсутствием финансирования, наличием в программе отметки «До выяснения», а также тем фактом, что порядка выплаты задолженности, предусмотренного Постановлением КМУ 335, не существует.
«Пенсия, которая не была получена ни в мае, ни в июне, по факту не является задолженностью. Это текущие выплаты, которые пенсионеры не получили не по своей вине, соответственно ни о каком порядке не может идти речь», - подчеркивают в общественники.
Переселенцам, которые попали в подобную ситуацию, рекомендуют предпринять следующие меры:
· Звонить на Горячую правительственную линию по номеру 1545, а также на Горячую линию Пенсионного фонда 0800503753 с жалобой и заявлять о нарушении своих прав;
· Обращаться с письменным заявлением на территориальное и областное управления Пенсионного фонда, а также в Пенсионный фонд Украины. Писать заявление лучше в двух экземплярах: один – в ПФУ, другой с отметкой о принятии оставить себе, чтобы контролировать сроки получения ответа;
· Получить письменный ответ ПФУ, его можно обжаловать возможно обжаловать в судебном порядке.
За детальной консультацией экспертов и юристов «Донбасс SOS» можно обратиться через Горячую линию по номеру 0800309110.
Теги: Донбасс, выплаты, переселенцы, пенсии, Донбасс SOS
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