Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Украина

Приватбанк предупредил о новой схеме мошенничества

18.07.2018 17:52
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Приватбанк предупредил о новой схеме мошенничества

Клиенты ПриватБанка начали получать «письма счастья», при помощи которых мошенники воруют деньги у людей.

Об этом сообщил руководитель направления информационной безопасности банка Вячеслав Нехороших в Facebook.

Клиенты ПриватБанка начали получать «письма счастья», при помощи которых мошенники воруют деньги у людей.

Как правило, сообщения поступают в электронную почту или мессенджеры (Telegram, Viber, WhatsApp). В них говорится о пополнении карточного счета посторонним человеком.

Чтобы узнать больше о «случайно поступивших средствах», человеку предлагают перейти по ссылке, которая ведет на фальшивую квитанцию с фишинговым сайтом «Приват24».

Руководство банка предостерегает, что ни в коем случае нельзя вводить туда свой логин и пароль.

 

Источник: http://zi.dn.ua 



Теги: Донбасс, ПриватБанк, мошенники
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх