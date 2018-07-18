Приватбанк предупредил о новой схеме мошенничества

18.07.2018 17:52

Клиенты ПриватБанка начали получать «письма счастья», при помощи которых мошенники воруют деньги у людей.



Об этом сообщил руководитель направления информационной безопасности банка Вячеслав Нехороших в Facebook.



Клиенты ПриватБанка начали получать «письма счастья», при помощи которых мошенники воруют деньги у людей.



Как правило, сообщения поступают в электронную почту или мессенджеры (Telegram, Viber, WhatsApp). В них говорится о пополнении карточного счета посторонним человеком.



Чтобы узнать больше о «случайно поступивших средствах», человеку предлагают перейти по ссылке, которая ведет на фальшивую квитанцию с фишинговым сайтом «Приват24».



Руководство банка предостерегает, что ни в коем случае нельзя вводить туда свой логин и пароль.

Источник: http://zi.dn.ua