Украине стоит готовиться к удару России с трех направления, - эксперт

18.07.2018 15:41

Власти Украины должны приготовиться к удару со стороны страны-агрессора Российской Федерации с трех направление. Как информирует replyua.net, об этом «24 каналу» рассказал дипломат, эксперт «Майдана Иностранных Дел» Александр Хара.



В частности, Хара заявил, что существует угроза совершения Россией попыток отхватить часть территорий, особенно, на Мариупольском направлении, чтобы соединиться с Крымом. Специалист подчеркнул: хотя Россия ведет против Украины войну малой интенсивности, но это настоящая, а не гибридная война. По словам Хары, в Украине широкомасштабная военная эскалация, потому что оккупирован Крым, на Донбассе постоянные обстрелы со стороны пророссийских боевиков. А гибридную войну Россия ведет против США, Германии, других стран Запада.



В результате, по словам эксперта, вероятность того, что Россия, в в том числе, попытается захватить часть территории Украины до Каховки из-за блокады Киевом водоснабжения воды в Крым. На полуострове за время аннексии очень деградировало сельское хозяйство. В общем, военная угроза существует на нескольких направлениях. Напоследок он подчеркнул: «Мы должны быть готовы к удару с оккупированного Россией Приднестровья на Одесском направлении. Во-вторых, с Черного и Азовского морей, где находятся наши торговые пути и поставки импорта в Украину. Конечно, на Донбассе. Россия вдоль границы с Украиной построила новые военные базы ударного назначения. А еще Кремль может использовать территорию Беларуси, которая является военно-политическим союзником России».