Последние новости раздела
- В аннексированном Крыму «Артек» превращают в военную базу17:33
- Насколько продвинулись вперед ВСУ на Донбассе: ответ дали в ООС17:18
- На Донетчине начали работу переформатированные КПВВ16:40
- В Украине проверят все детские лагеря после случаев массового отравления16:20
- Кабмин запретил госкомпаниям выплату бонусов и вознаграждений16:00
- Украине стоит готовиться к удару России с трех направления, - эксперт15:41
- В селах Донецкой области запустили социальный автобус15:20
- Беглого экс-главбуха "Укрспирта" экстрадировали из Польши в Украину15:04
- Из Франции на Донбасс прибыла партия гумпомощи14:49
- На Донетчине воры оставили без воды почти 5 населенных пунктов14:30
В аннексированном Крыму «Артек» превращают в военную базу
18.07.2018 17:33
В аннексированном Крыму в популярном детском лагере «Артек» обустроили военную базу.
На странице в Twitter пользователь «Крымский бандеровец» разместил фото и написал: «В той „Росгвардии“ есть казармы в Артеке. Ездят по лагерю на грузовиках, покрытых с тентом».
По данным постом люди пишут: «Раньше здесь было детское веселье. Теперь — казармы и военные грузовики. Кстати, в „Артеке“ в основном дети оккупантов отдыхают. Им не привыкать», «Все в соответствии с инструкциями Путина — «наши солдаты будут прикрываться детьми».
Источник: https://donpress.com
Теги: Донбасс, Крым, Артек, военная база
Читайте также:
- "Артек" захватили люди с жезлами (ФОТО)
- На детях не экономят: оккупанты создают "Военный Артек" в Крыму
- Оккупанты почти неделю скрывали, что в "Артеке" был пожар (ВИДЕО)
- В Крыму закрыли знаменитый "Артек": детям отказано
- Юные краматорчане отправились в "Артек"
- В "Артеке" пьяный вожатый из Донбасса устроил дебош
- Насколько продвинулись вперед ВСУ на Донбассе: ответ дали в ООС17:18
- На Донетчине начали работу переформатированные КПВВ16:40
- В селах Донецкой области запустили социальный автобус15:20
- Из Франции на Донбасс прибыла партия гумпомощи14:49
- На Донетчине воры оставили без воды почти 5 населенных пунктов14:30
- «Для победы в войне»: в Украине создан Первый отдельный батальон ДУК ПС13:53
- «Выброс газа»: в «МЧС ДНР» назвали причину смерти сотрудников КП «Вода Донбасса» в Енакиево13:25
- Несовершеннолетним начали выдавать справки переселенца13:07
- "Жахнули" по скоплению техники: в сети появилось фото мощного удара ВСУ на Донбассе12:10
- С риском для жизни: как работает КПВВ «Гнутово» под Мариуполем11:48
- В аннексированном Крыму «Артек» превращают в военную базу17:33
- Насколько продвинулись вперед ВСУ на Донбассе: ответ дали в ООС17:18
- В Грузии решили судьбу Саакашвили16:57
- На Донетчине начали работу переформатированные КПВВ16:40
- В Украине проверят все детские лагеря после случаев массового отравления16:20
- Кабмин запретил госкомпаниям выплату бонусов и вознаграждений16:00
- Украине стоит готовиться к удару России с трех направления, - эксперт15:41
- В селах Донецкой области запустили социальный автобус15:20
- Беглого экс-главбуха "Укрспирта" экстрадировали из Польши в Украину15:04
- Из Франции на Донбасс прибыла партия гумпомощи14:49
- Не ежедневно: ученые рассказали, как часто нужно принимать душ12:42
- Как ведут себя в любви женщины всех знаков зодиака09:25
- Учитесь мало говорить — слова и мысли влияют на нашу жизнь08:56
- Здоровье украинцев массово уничтожает поддельное масло07:45
- Что произойдет в тот день, когда украинский флаг вернется на административные здания в Донецке, Луганске и Крыму?22:34
- Как получить свою пенсию за май-июнь?20:45
- Почему украинцы едут чистить унитазы в Прагу, а не плавят сталь в Запорожье?19:50
- Переговоры Трампа и Путина: главное13:41
- Ученые назвали главные правила здорового сна13:17
- Что изменит лицензирование украинских врачей?11:03
- Россияне проклинают Путина за Керченский мост в Крым: видео обрушения опоры моста вызвало скандал в Сети
- Переживший клиническую смерть мужчина нарисовал загробный мир
- В "ДНР" громко объявили о начале наступления ВСУ: названо "неопровержимое" доказательство
- В Макеевке замечен состав РЖД и вагоны с пулеметчиками
- «Государство дебилов»: жители ОРДО рассказали о «нововведении» в Седово
- Боевики-"таможенники" "ЛНР" на "республиканской границе" разжились 40 тысячами долларов
- «Русским золота не надо»: в ОРДО разгорелся громкий скандал
- Разъяренные жители Донецка и Макеевки разгромили десятки могил боевиков – оккупанты сильно напуганы
- В Донецке обещают падение местной мобильной связи
- У Захарченко заявили о скором возобновлении войны на Донбассе: под Докучаевском мощные взрывы. ВИДЕО