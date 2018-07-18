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В Украине объявлено штормовое предупреждение: идут грозы и шквальный ветер
Украинцев ожидают грозы и ветер скоростью 15-20 метров в секунду
До конца 18 июля в Украине, кроме крайних северных районов ожидаются грозы, а в центральных и южных областях – местами шквалы со скоростью 15-20 м/с. Об этом сообщает Укргидрометцентр.
Также синоптики предупредили, что 19 июля в южных и Днепропетровской областях будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности. В последующие двое суток на большей части Украины пройдут дожди, местами с грозами.
18 июля в западных областях и на севере Левобережья местами пройдут сильные дожди. Ветер западный и северо-западный, 5-10 м/с. Температура ночью – 14-19 градусов, дневные температуры 21-26 градусов. В юго-восточной части Украины дневные температуры 25-30 градусов.
Напомним, после недавних мощных ливней в Чернигове, которые залили улицы города, местные жители проверили состояние труб канализации – увиденное их шокировало. Сливная труба, которая во время непогоды должна выводить дождевую воду из целого микрорайона в местную реку Стрижень, забита мусором, землей и песком.
А 29 июня в Черновцах вечером сильный ливень подтопил более 20 улиц, без электроснабжения осталась значительная часть города. Мощный ливень продолжался более получаса.
Источник: https://www.segodnya.ua
Теги: Украина, Донбасс, погода, штормовое предупреждение, гроза
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