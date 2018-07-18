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В Украине проверят все детские лагеря после случаев массового отравления

18.07.2018 16:20
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В Украине проверят все детские лагеря после случаев массового отравления

В Украине проверят все детские заведения на предмет соблюдения санитарных норм и безопасного питания.

Об этом сообщил премьер-министр Владимир Гройсман после последнего случая массового отравления в детском лагере в Донецкой области.

Глава правительства также поручил профильным структурам принять меры относительно инцидента.

«Отравление детей в лагере "Ястребок" в Донецкой области. Поручил профильным министерствам и ведомствам принять меры по этой ситуации. Также будут осуществлены проверки в детских заведениях Украины на соблюдение санитарных норм и безопасного питания», – написал Гроймсан на своей странице в соцсети.

Напомним, что вчера в Донецкой области в оздоровительном заведении «Ястребок» была зафиксирована вспышка острой кишечной инфекции, в результате чего 64 ребенка были госпитализированы. Сейчас в лагере создана комиссия по расследованию этого случая, причины отравления устанавливаются. Лагерь временно закрыли.

 

Источник: http://zi.dn.ua 



Теги: Украина, Донбасс, отравление, проверка, лагерь
 
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