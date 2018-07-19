Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Украина

Москва готовит Украине неприятный сюрприз

19.07.2018 09:30
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Москва готовит Украине неприятный сюрприз

Правительство РФ разрабатывает санкции в отношении Украины.
Об этом, ссылаясь на источники, пишет Украинская Правда.
В правительстве РФ началась работа по снижению негативного влияния на экономику в связи с введением санкций. Одним из элементов этой работы будет президентский указ о санкциях в отношении физических и юридических лиц Украины, пишет издание.
По словам источников, в санкционный список планируют включить "нескольких сотен физлиц и порядка ста юрлиц". Под физическими лицами "подразумеваются бизнесмены, политики и госслужащие", одной из мер воздействия будет блокировка их активов в РФ и запрет на вывод капитала, говорят собеседники издания в правительстве.
Введение санкций в отношении Украины произойдет в соответствии с указом, который президент РФ Владимир Путин подписал 4 июня. По нему, "меры воздействия" вводятся правительством по решению президента в отношении иностранных государств и их организаций, должностных лиц, граждан.
К ним отнесено, например, прекращение или приостановление сотрудничества российских компаний с "недружественными" иностранными государствами и организациями в различных отраслях, а также "запрет или ограничение" на ввоз продукции и сырья, странами происхождения которых являются иностранные государства.
В законе есть оговорка, что в соответствии с решением президента могут вводиться и "иные меры" воздействия.



Теги: Украина, Россия, Донбасс, санкции
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх