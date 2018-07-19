В Киеве предложили заминировать Азовское море. ВИДЕО

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Чтобы корабли агрессора не смогли добраться до украинских берегов, в Азовском море необходимо установить минные заграждения.
Об этом в эфире «Общественного радио» завил экс-командующий Военно-морскими силами Украины вице-адмирал Сергей Гайдук, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
«Что касается мин, для Азовского моря это не характерно в связи с глубинами. Максимальная глубина там 14 метров, и в связи с прозрачностью воды и прочим классические морские мины имеют ограничение по применению. Но в то же время формирование взрывных (с противодесантными минами) и невзрывных инженерных заграждений – реальный шаг к предотвращению потерь», – сказал Гайдук.
В ответ на замечание ведущего о том, что Украина, таким образом, может сама себя заблокировать, вице-адмирал ответил, что все минные поля будут нанесены на карты.
«Есть такое понятие, как фарватер военный контролируемый, то есть все эти минные поля и инженерные заграждения наносятся на карты, и осуществляется проводка караванов суден по этим фарватерам. Это один из путей ограничения манёвров и решение данного вопроса», – сказал Сергей Гайдук.
Теги: Донбасс, Азовское море, мина
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