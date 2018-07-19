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Жириновский озвучил план по развалу Украины: "Никто даже не пикнет. Об Украине забудьте"
Жириновский заявил, что Россия сможет договориться с президентом США Трампом за деньги, затем будут восстановлены границы СССР, и при этом даже никто не посмеет пикнуть. Далее ненормальный политик пообещал, что российская "империя" будет возрождена, после чего в ее состав войдет Украина целиком и полностью. Таким образом, одиозный лидер ЛДПР пригрозил, что от Украины, как самостоятельного государства ничего не останется, так как она будет полностью "поглощена" РФ, передает "Диалог.UA".
Свой откровенный бред Жириновский озвучил на канале "Россия 1". По его словам, РФ сможет "подкупить" Трампа деньгами, договориться так со всеми, что не будет даже "Северного потока". "Мы восстановим все границы СССР! И никто не пикнет! У нас снова будет 300 миллионов населения и 22 миллиона квадратных километров!" - орал в эфире политик заявивший, что об Украине надо забывать, так как РФ сделает из нее Киевскую губернию. "Будет Киевская губерния! Житомирская! И все это мы договоримся с американцами один на один, вдвоем!" – пригрозил скандалист. Он также добавил, что РФ с США должна сотрудничать именно на таких условиях. Но если Штаты начнут требовать на отдалении от Ирана, Китая, разрыве "партнерских отношений" Германией и в целом с Европой, то Кремль должен отказаться от этого партнерства.
Теги: Украина, Донбасс, план, Жириновский
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