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Житель Ровно с портретом Николая II ждет российские танки и обещает вешать украинцев за Донбасс. ВИДЕО

19.07.2018 08:54
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Житель Ровно с портретом Николая II ждет российские танки и обещает вешать украинцев за Донбасс. ВИДЕО

71-летний мужчина свою "пиар-акцию" по "русскому миру" проводил в центре Ровно. Житель Почаева держал икону Николая II, а когда приехали стражи порядка, обозвал женщину полицейскую сатаной и стал крестить. Мужчина заявил, что он ждет российские танки и будет лично вешать украинцев и бандеровцев, передает "Диалог.UA". Кадры с неадекватным сторонником России размещены на youtube-канале Четверта влада Рівне. Пользователь Роман Федоренко в Facebook рассказал, что пенсионер плюс ко всему еще попрошайничал и выпрашивал у неравнодушных горожан деньги.
На "русскомирца" составили админпротокол. Как оказалось, данный дедушка за хулиганство привлекается не впервые. Инциденты с ним происходили и в других районах Ровно. Пенсионер, к слову сказать, оказался уроженцем РФ. Он пообещал, что когда дождется российских танков в Украине, то будет мстить за погибших "братьев" из РФ на оккупированном Донбассе. "В крови вас потоплю за наших донецких братьев", - пригрозил мужчина.
Он также заявил, что Украины нет, а есть Киевская Русь.



Теги: Россия, Донбасс, Ровно, танки
 
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