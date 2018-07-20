Дания поможет Украине разминировать территорию Донбасс

20.07.2018 19:00

Дания поможет Украине в разминировании загрязненных взрывоопасными предметами территорий Донбасса.

Об этом договорились на встрече главы Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям Николая Чечеткина с представителями Датской группы по разминированию.

Так, Чечеткин уточнил: «Принимая во внимание использование террористическими группировками новейших систем вооружения и образцов боеприпасов, служба максимально прилагает усилия по техническому переоснащению пиротехнических подразделений, в том числе путем налаживания международного сотрудничества».

В свою очередь глава программы Датской группы по разминированию Генри Лич добавил, что подписание заявления станет новым этапом мобилизации ресурсов для поддержки Госслужбы по чрезвычайным ситуациям в ее работе на Донбассе.

Источник: https://donpress.com