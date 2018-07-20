Крах отменяется: судьбу евроблях объяснили на трех простых примерах

20.07.2018 13:48

Некоторые украинцы окажутся в выигрыше от принятия нашумевшего закона об автомобилях на еврономерах.

Автомобильный эксперт Тарас Брязгунов объяснил, как повлияют на простых украинцев принятые в парламенте законопроекты № 8487 и № 8488, которые регулируют ввоз на таможенную территорию Украины транспортных средств.

«Если эти законопроекты все же примут во втором чтении, в выигрыше будут те, кто хочет ввезти иностранное авто, сделанное в 2010 году, или машину с двигателем большого объема», — отметил он.

Брязгунов также назвал конкретные автомобили, которые будет выгодно ввозить в Украину.

В частности, к ним принадлежит OPEL Vectra, 17 лет, объем двигателя — 1,8 л. За границей его стоимость составляет 800 евро, а в Украине — 150 тыс. грн. За новыми законопроектами, автомобиль можно ввезти почти в два раза дешевле.

Еще одна потенциальная покупка — автомобиль RENAULT Megane, 5 лет, объем двигателя — 1,5 л. Его цена в Украине — 250 тыс. грн. За рубежом — 5,5 тыс. евро. Модель 2013 года с 1,5-литровым дизельным двигателем является довольно популярной среди подержанных автомобилей. По действующим льготным ставкам акциз составляет 154,5 евро, пошлина — 438 евро, НДС — 1318,5 евро. Общая стоимость авто с растаможкой — 7,4 тыс. евро. Согласно новым законопроектам, акциз составляет 562,5 евро, пошлина — 600 евро, НДС — 1432,5 евро. В итоге выходит примерно 8 тыс. евро. Также есть смысл покупать Ford Mustang, 7 лет, объем двигателя — 5 л. Стоимость в Украине составляет 770 тыс. грн. Стоимость за рубежом — 19 тыс. евро. Растаможка машины с объемом двигателя более 3-х л подешевеет. Акциз на Ford Mustang с 5-литровым двигателем в возрасте 7 лет по действующим ставкам составляет 11 045 евро. По новым законопроектам — 1750 евро. Общая стоимость с растаможкой — порядка 30 тыс. и 21 тыс. евро соответственно. Напомним, водители автомобилей на еврономерах, которые не соответствуют экологическому стандарту Евро-5, в случае принятия закона о новых правилах ввоза и регистрации авто окажутся под угрозой больших штрафов. Такое мнение высказала юрист Ольга Николаенко. «В закон о некоторых вопросах ввоза в Украину и регистрации транспортных средств в первом чтении внесены изменения относительно первой государственной регистрации в том числе. По Евро-5 у нас написано, что он действует с 1 января 2016 года, за исключением транспортных средств, произведенных в Украине или ввезенных на таможенную территорию Украины до 31 декабря 2015 года включительно», — сказала юрист.

По формуле, сумму растаможки рассчитывают следующим образом: сначала высчитывают акциз — базовую ставку умножают на коэффициент двигателя и возраст авто: 50х1,8х17 = 1530 евро. К этой сумме добавляют еще 10% пошлины — 100 евро и 20 % НДС.

Источник: https://from-ua.com