Миссия ОБСЕ рассказала о скоплении возле Луганска тяжелого вооружения боевиков

20.07.2018 09:38

Беспилотники ОБСЕ зафиксировали сосредоточение тяжелого вооружения боевиков неподалеку Алчевска, Бугаевки, Мирного, Круглика и Успенки

Наблюдатели Специальной мониторинговой миссии Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (СММ ОБСЕ) заявляют, что зафиксировали на оккупированных территориях Донбасса большое скопление различного тяжелого вооружения – гаубиц, пушек, танков и минометов, принадлежащих контролируемым России боевикам.



Об этом говорится в отчете за период с 19.30 17 июля до 19.30 18 июля, обнародованном сегодня на сайте ОБСЕ.

Отмечается, что СММ продолжает мониторить отвод вооружения, предусмотренный Комплексом мероприятий по выполнению Минских соглашений и дополнением к нему об отводе вооружение калибра до 100 мм, а также Минским меморандумом.

В частности, в нарушение определенных координат отвода вооружение в неподконтрольных правительству Украины районах беспилотный летательный аппарат дальнего радиуса действия заметил две 122-мм самоходные гаубицы 2С1 "Гвоздика" неподалеку от оккупированного Алчевска (в 40 км к западу от Луганска), а также 14 самоходных гаубиц 2С1, три 100-мм противотанковые пушки МТ-12 "Рапира" на буксире и 14 122-мм буксируемых гаубиц Д-30 неподалеку от Бугаевки (в 37 км к юго-западу от Луганска).

Также сказано, что по определенным линиям отвода, однако за пределами выделенных мест хранения вооружения в неподконтрольных правительству Украины районах, 17 июля беспилотный летательный мини-аппарат СММ зафиксировал 8 самоходных гаубиц 2С1, 12 гаубиц Д-30 на буксире, 6 противотанковых пушек МТ-12, 9 буксируемых минометов 2Б11 "Сани" и 18 танков (восемь типа Т-64 и десять типа Т-72) на полигоне возле Мирного (в 28 км к юго-западу от Луганска).

Миссия заявляет, что в тот же день беспилотный летательный аппарат дальнего радиуса действия заметил 29 танков неподалеку от Круглика (в 31 км к юго-западу от Луганска), три самоходные гаубицы 2С1 возле Успенки (в 23 км к юго-западу от Луганска), еще 20 танков и 6 самоходных гаубиц 2С1 на том же полигоне возле Мирного, самоходную гаубицу 2С9 "Нона-C" неподалеку от Алчевска и 17 артиллерийских установок (тип не установлено), четыре зенитно-ракетных комплексов 9К35 "Стрела-10" и 16 танков неподалеку от Бугаевки.

Источник: https://www.segodnya.ua