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Москаль: Венгрия передаст хлор для очистки воды на Закарпатье
Венгрия обеспечит Закарпатскую область необходимым хлором для очистки воды. Как передает replyua.net, соответствующее заявление опубликовано на сайте губернатора региона Геннадия Москаля.
«В Закарпатье для обеззараживания питьевой воды жидкий хлор используют на 18 предприятиях водоканала. В связи с остановкой украинского предприятия ДнепрАзот запаса хлора для бесперебойной работы насосно-фильтровальных станций области осталось на пару недель», - говорится в сообщении. С целью недопущения такой ситуации Москаль обратился к Генеральному консульству Венгрии в Ужгороде с просьбой поставить в Закарпатье необходимый для очистки питьевой воды жидкий хлор.
«Сегодня нам поступил ответ, что Венгрия, являющаяся производителем хлора, откликнулась на нашу просьбу и передаст Закарпатью такую гуманитарную помощь», - заявил Москаль.
Теги: Донбасс, Венгрия, Закарпатье, хлор
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