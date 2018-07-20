На «Укрзализныце» скрыто поднимают тарифы на грузоперевозки

20.07.2018 09:17

Президент объединения предприятий «Укрметаллургпром» Александр Каленков заявил, что унификация тарифов на грузоперевозки по железной дороге является скрытым повышением тарифов, передает УНИАН.



Каленков считает, что скрытый рост тарифов станет дополнительной нагрузкой для отечественных промышленников, который приведет к повышению себестоимости украинской продукции и негативно скажется на ее конкурентоспособности на мировых рынках.



По словам Каленкова в «Укрзализныце» при реализации данной инициативы планируют получить 5 миллиардов гривен, что означает многократное увеличение расходов для грузоперевозчиков.



«Я очень надеюсь, что к нам прислушаются, и будет принято решение экономически целесообразное — воздержаться сейчас от подобных изменений», — заявил Каленков.



Как известно, только за предыдущие два года было 3 повышения тарифов на перевозку грузов по железной дороге. А на днях должностным лицам «Укрзализныци» НАБУ сообщило о подозрении в злоупотреблениях на сумму в 92 млн гривен.



Ранее сообщалось, что цены на проезд в пассажирских поездах «Укрзализныци» могут увеличиться на 25-30% в ближайшие два года.

Источник: http://zi.dn.ua