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Народный синоптик спрогнозировал погоду в Украине на конец июля

20.07.2018 10:20
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Народный синоптик спрогнозировал погоду в Украине на конец июля

Народный синоптик Леонид Горбань спрогнозировал, что в Украине после 25 июля и до конца месяца будет 30-34 градуса со знаком плюс.

В нашей стране дожди просчитываются с 9 по 13, а также с 19 по 22 число, рассказал эксперт "Апострофу".

"Правда, осадки, которые пройдут с 19 по 22 июля немного снизят температуру воздуха — на 5-7 градусов — до 25 июля. После 25 июля и до конца месяца вновь возвращаются 30-34 градуса тепла", — отметил собеседник.

 

Источник: https://from-ua.com 



Теги: Украина, Донбасс, июль, прогноз погоды
 
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