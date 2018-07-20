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Путин предлагает Трампу провести на Донбассе референдум

20.07.2018 14:02
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Путин предлагает Трампу провести на Донбассе референдум

19 июля президент России Владимир Путин в ходе закрытой части совещания с послами МИД предложил Дональду Трампу, президенту США, провести на территории так называемых «ДНР» и «ЛНР» референдум. Об этом сообщает Bloomberg

Как говорят журналисты, Путин дал некоторое время Трампу на то, чтобы обдумать план перед тем, как сообщать ответ публично. 

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отказался давать комментарии по этому вопросу, только отметил, что относительно Донбасса «обсуждались некоторые новые идеи», которые планируют прорабатывать в будущем. 

«В то время как Путин представляет предложение по Украине как знак того, что он хочет привести четырехлетний кризис к концу, (Трампу) будет тяжело продать референдум Украине и ее сторонникам в Европе», — сообщает агентство.

Также стало известно, что Дональд Трамп поручи своему помощнику пригласить российского президента в Вашингтон.

 

Источник: https://zi.dn.ua 



Теги: Донбасс, Путин, Дональд Трамп, референдум
 
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