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Счастливчики: синоптики рассказали, в каких областях на выходных будет сухо
На выходных в Украине пройдут дожди с грозами, в большинстве регионов ожидается жаркая погода. Согласно данным Погода УНИАН, в субботу в столице пройдет дождь с грозой, температура воздуха ночью +18°, днем +26°. В воскресенье без осадков, +18°...+27°.
Во Львове завтра облачно с прояснениями, ночью +14°, днем +24°. В воскресенье без осадков, +15°…+25°.
В Луцке в субботу ночью +14°, днем +26°, гроза. В воскресенье ночью +16°, днем +25°, без осадков.
В Виннице в субботу пройдет дождь с грозой, температура воздуха +16°...+24°. В воскресенье до +26°, без осадков.
Одесситам на выходных обещают дожди. В субботу температура ночью +18°, днем +31°. В воскресенье +18°...+32°.
В Харькове в субботу гроза, температура ночью +19°, днем +28°. В воскресенье +19°...+27°, дождь с грозой.
В Днепре в субботу пройдет дождь с грозой. Температура ночью +18°, днем +28°. В воскресенье также ожидаются осадки, температура воздуха +17°...+28°.
В Симферополе завтра пройдет дождь, +18°...+29°. В воскресенье +17°...+27°, дождь с грозой.
Жителям Мариуполя обещают на субботу грозу, температура ночью +19°, днем +29°. В воскресенье пройдет дождь с грозой, температура до +30°.
В Краматорске в субботу ожидается дождь, температура ночью +18°, днем +29°. В воскресенье температура до +30°, гроза.
В Северодонецке завтра пройдет дождь, температура ночью +18°, днем +31°. В воскресенье +18°...+31°, также ожидаются осадки.
Погода на курортах
В Буковеле в субботу без осадков, температура до +21°. В воскресенье пройдет дождь, ночью +11°, днем +20°.
В Моршине на Львовщине в субботу облачно с прояснениями, ночью +13°, днем +25°. В воскресенье пройдет небольшой дождь, ночью +15°, днем до +25°.
В Трускавце в субботу без осадков, температура до +25°. В воскресенье температура до +26°, пройдет дождь.
В Сваляве завтра переменная облачность, +24°, в воскресенье пройдет дождь с грозой, температура воздуха +15° …+23°.
В Затоке в субботу без осадков, ночью +19°, днем +30°. В воскресенье солнечно, температура до +30°.
В Бердянске завтра ясно, температура до +29°, в воскресенье пройдет дождь с грозой, температура воздуха +18° …+29°.
Источник: https://from-ua.com
Теги: Украина, Донбасс, дождь, прогноз погоды
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