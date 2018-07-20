В Харькове оконфузились с памятников Гурченко

20.07.2018 10:50

19 июля в Харькове в сквере по улице Тринклера, 6 открыли памятник почетной харьковчанке, легендарной актрисе Людмиле Гурченко, сообщает depo.ua.

Памятник актрисе выполнен в виде композиции, в которую вошли 15 персонажей из фильмов с ее участием. Над ними возвышается скульптура актрисы.

Однако новая городская достопримечательность уже стала поводом для справедливого негодования харьковчан, обнаруживших две ошибки в тексте прикрепленой к постаменту таблички.

Авторы допустили ошибки в слове "скульптурной", неправильно разместив мягкий знак, и в фамилии одного из меценатов – Владимира Скоробагача, написав его фамилию таким образом "СкоробОгач".

Стоит также отметить, что подавляющее большинство из указанных в табличке граждан – чиновники харьковской мэрии. Данные люди неоднократно становились фигурантами антикоррупционных расследований общественных активистов и фигурантами уголовных производств.