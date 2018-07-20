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В программу назначения субсидий вновь внесут изменения

20.07.2018 17:30
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В программу назначения субсидий вновь внесут изменения

Министерство соцполитики по заданию вице-премьер-министр Павла Розенко в течение двух недель вновь изменит правила назначения субсидий. В тех изменениях, которые были внесены с 1 мая, много несогласованных моментов. Почти миллиону украинских получателей субсидий приходится их переоформлять, так это летние. 

А с началом отопительного сезона число получателей субсидий увеличится в пять раз. В управлениях соцзащиты на местах просто не справятся с таким объемом работы. Так что, по мнению Розенко, в программу назначения субсидий надо срочно внести изменения.

К тому же, ныне действующие правила назначения обязывают соцработников проверять жилую и нежилую площадь получателей, наличие имущества по базам данных местных органов самоуправления или государственной власти, а этого делать нельзя. 

Такую информацию должны предоставлять только сами украинцы, обращающиеся за госпомощью на коммуналку. Вице-премьер также рекомендовал Минсоцполитики рассмотреть все поступившие жалобы и обращения. И с их учетом уже внести изменения. 

 

Источник: https://zi.dn.ua 



Теги: Украина, Донбасс, субсидия, изменение
 
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