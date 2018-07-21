Афонские старцы рассказали о судьбах Украины и России

21.07.2018 21:20

Считается, что устами Афонских старцев к нам обращается Бог, а слова старцев и есть истина. Их пророчеств боятся, но от них никуда не спрятаться. Старцы рассказали, какое будущее ждет Украину и Россию.

"Украину ожидает трудное время, но оно продлится недолго - по Божьей воле, суждено создать мощное государство, сравнимое с Киевской Русью, ибо дух святой Руси находится в Киеве, и его пробудили люди. 22 года - был всего лишь летаргический сон великого народа", - сообщили они.

По мнению Афонских старцев, Россию ждет крах и изоляция, а их "царь" пробудет на своем троне не больше двух лет. "Россия, несмотря на свои стремления возродиться новой империей, потерпит крах. Ее ждет изоляция и самодержавие. Но российский правитель продержится на троне только два года и пойдет с позором. Сама Россия продолжит свое существование, но уже без части земель на юге и востоке. Большинство российских провинций станут свободными от опеки Москвы и будут входить в российское государство на правах независимых территорий", - сказали старцы.

Источник smire.ru