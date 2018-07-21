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Гранатомет и четыре гранаты: в Харькове СБУ задержала террориста "ДНР", собиравшегося взорвать поезд

21.07.2018 13:36
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Гранатомет и четыре гранаты: в Харькове СБУ задержала террориста "ДНР", собиравшегося взорвать поезд

Сотрудники СБУ в ходе спецоперации задержали в Харькове возле железнодорожного полотна террориста "ДНР" с целым арсеналом. Преступник собирался пустить под откос грузовой поезд. На официальной странице СБУ в социальной сети появились кадры с места задержания боевика, сообщает ресурс "Диалог.UA".

Задержанный был вооружен четырьмя боевыми гранатами "Ф-1" и "РГД-5", а также гранатометом "РПГ-22". Преступник заявил, что собирался пустить под откос грузовой поезд, перевозивший для нужд ВСУ горюче-смазочные материалы. Террорист из "ДНР" был задержан бойцами спецподразделения "Альфа" в районе станции "Основа". Он уже собирался совершить выстрел из гранатомета.



Теги: Донбасс, Харьков, гранатомет, террорист, ДНР
 
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