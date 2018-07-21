Из-за массовых смертельных ДТП в Украине решили запретить некоторые маршрутки: названа важная дата

21.07.2018 13:12

После того, как за один день, 20 июля, в Украине произошло сразу две крупные аварии с участием маршруток и множеством погибших, в Министерстве инфраструктуры приняли решение усилить контроль за рынком автобусных пассажирских перевозок.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства инфраструктуры, передает Апостроф.

Глава ведомства Владимир Омелян провел совещание с представителями автомобильной отрасли и руководителями компаний-перевозчиков.

Там он заявил, что большинство автобусных перевозок в Украине осуществляется в опасных для пассажиров условиях.

"Средний возраст маршруток - более 10 лет, автобусов средней и большой пассажировместимости - более 20 лет. Часть автобусов, которые называются "маршрутками", переоборудованы из грузовых транспортных средств. Часто такие транспортные средства не соответствуют ни требованиям безопасности, ни требованиям комфорта", - подчеркнул министр.

Он сообщил, что с 1 января 2019 года маршрутки, которые были переоборудованы из грузовых авто в пассажирские, будут эвакуироваться на штрафные площадки и отправляться на металлолом.

"Призываю всех перевозчиков уже сейчас работать над обновлением парка", - заявил Омелян.

Глава министерства также отметил, что Укртрансбезопасность вместе с полицией усилят контроль за рынком, в частности, в целях борьбы с нелегальными перевозчиками.