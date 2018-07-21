Кремль готовится к захвату новой области Украины. Путем терактов

21.07.2018 08:34

Российская Федерация рассматривает вариант оккупации части юго-восточной территории Херсонской области, которая граничит с аннексированным Крымом.

Об этом в Fackeboo сообщил руководитель группы "Информационное сопротивление", нардеп от "Народного фронта" и член комитета по вопросам нацбезопасности Дмитрий Тымчук.

"Кремль рассматривает вариант создания предпосылок для введения более жесткого полицейского режима в Крыму и создания искусственного повода для привлечения ВС РФ, а также эскалации российско-украинской войны с захватом части юго-восточной территории Херсонской области", - написал он.

По словам Тымчука, спецслужбы России рассматривают возможность проведения в ближайшее время (конец июля - начало августа) ряда провокаций на полуострове, в том числе с осуществлением террористических актов против гражданского населения с массовыми жертвами. Основными объектами атак могут стать общественные места (торговые центры, рынки, массовые мероприятия) и объекты инфраструктуры (пункты водоснабжения и склады с горючим).