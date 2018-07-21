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Мост в оккупированном Крыму начал рассыпаться: очевидцы опубликовали видео из Керчи. ВИДЕО
21.07.2018 16:07
Очевидцы сообщают о проблемах с одним из мостов оккупированного Крыма, публикуя видео поврежденного дорожного покрытия.
По их свидетельствам, мост на въезде в Керчь буквально "начал разваливаться". Соответствующие кадры были размещены на канале Kerch.FM в Интернете. Видео на камеру мобильного телефона сделал один из очевидцев на въезде в Керчь на улице Чкалова: на нем видно дорожное полотно низкого качества с ямами и выбоинами. Заметно большое количество трещин и расхождений. В одном месте полотно потрескалось настолько, что создается впечатление расходящегося по швам моста.
Источник "Диалог.UA"
Теги: Донбасс, Крым, Керчь, мост
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