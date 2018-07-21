Погода на сегодня: дожди и грозы

21.07.2018 10:04

В субботу, 21 июля, на большей территории Украины пройдут дожди с грозой. Максимальная температура воздуха достигнет отметки +32. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

На западе дождь с грозой, днем температура воздуха будет держаться на уровне от +25 до +28. На востоке тоже дожди, днем от +26 до +29. В центральной части страны осадки, днем воздух прогреется до +29.

На севере дождь, днем 24-27 градусов тепла. На юге ожидается солнечная погода, без осадков. В регионе температура воздуха составит 29-32 градусов тепла.

В Киеве дождь, днем от +25 до +27 градусов.