В Минсоцполитики разъяснили"тонкости" в отмене проверок переселенцев

21.07.2018 18:16

Министерство социальной политики подтвердило, что будет исполнять недавнее решение суда. Но, частично..- сообщает "Донбасс SOS"

Представители Министерства поделились с организацией разъяснениями относительно исполнения решения Окружного административного суда г. Киева, которое Киевский апелляционный административный суд оставил в силе.

Ранее сообщалось об отмене проверок для переселенцев и о том, как теперь будет выглядеть процедура назначения (возобновления), а также контроля за осуществлением социальных выплат внутренне перемещенным лицам.

Разъяснения в части Порядка назначения (возобновления) социальных выплат для внутренне перемещенных лиц (ВПЛ).

В разъяснениях, предоставленных Министерством социальной политики Украины, в части порядка назначения (возобновления) социальных выплат ВПЛ сказано, что пункты данного порядка, которые касаются проведения проверок при назначении (возобновлении) социальных выплат, а именно п.7, п.8, п.9, п.13 — отменены, но в п.10 того же порядка предусмотрено, что структурное подразделение по вопросам социальной защиты населения (УТСЗН) в течение трех рабочих дней со дня составления акта обследования материально-бытовых условий семьи и получения электронного дела передает на рассмотрение комиссий документы для принятия решения о назначении (возобновлении) или об отказе в назначении (возобновлении) соответствующей социальной выплаты. п.10 решением Окружного административного суда г. Киева не отменен, а значит он действует.

В данной ситуации, как отмечают общественники, у Министерства социальной политики Украины было два варианта:

(1) ввиду отмены п.7, п.8, п.9, п.13 порядка назначения (возобновления) социальных выплат ВПЛ, не руководствоваться п.10 того же порядка, где для назначения выплат предусмотрена подача акта обследования материально-бытовых условий семьи, поскольку теперь отсутствуют положения, которые регламентировали — кем составляется такой акт, в какие сроки, и основания для такого составления — проверка;

(2) руководствоваться п.10 порядка назначения (возобновления) социальных выплат ВПЛ и не передавать на рассмотрение комиссии документы для принятия решения о назначении (возобновлении) или об отказе в назначении (возобновлении) соответствующей социальной выплаты без данного акта.

Из разъяснений видно, что Министерство приняло к действию второй вариант. Да, проверки отменены, но если нет акта, то и передачи документов на рассмотрение не будет. Министерство рекомендует УТСЗН составлять такой акт дабы выполнять условия назначения социальных выплат в соответствии с порядком.

Отмечается, что теперь сроков для составления таких актов в соответствии с порядком нет.

Исходя из позиции Министерства, у ВПЛ теперь также есть два варианта:

1. или соглашаться на составление акта обследования материально-бытовых условий семьи, который является подтверждением проведенной проверки;

2. или не соглашаться, и признавать в судебном порядке действия УТСЗН незаконными.

Такая неопределенность будет существовать до того момента, пока не будут внесены изменения в Постановление №365 или же Постановление №365 не будет отменено в судебном порядке полностью, или же Кабинетом Министров не будет принята новая система осуществления выплат для ВПЛ: в которой пенсии будут отделены от справки ВПЛ, назначение и контроль за социальными выплатами будет соответствовать законам и не будет дискриминационным.

Разъяснения в части Порядка осуществлением контроля за проведением социальных выплат внутренне перемещенным лицам по месту их фактического проживания / пребывания.

В соответствием с предоставленным разъяснением Министерство подтверждает, что данный Порядок отменен. Для осуществления контроля за проведением выплат ВПЛ по месту их фактического проживания / пребывания Министерство рекомендует УТСЗН руководствоваться Законом об обеспечении прав и свобод ВПЛ.

Общественники напоминают, что в данном Законе присутствует ст.12, которая устанавливает основания для отмены справки ВПЛ, порядок получения информации о пересечении ВПЛ линии разграничения, и основания для отмены справки по причине пребывания ВПЛ на временно оккупированной территории более 60 (при наличии оснований более 90) дней. А поскольку порядок назначения (возобновления) социальных выплат ВПЛ в нормах, которые устанавливают, что все социальные выплаты (включая пенсию) выплачиваются при наличии действующей справки ВПЛ, действует, то отмена справки ВПЛ повлечет за собой приостановление социальных выплат. Получение информации из системы “Аркан” все еще актуально.

В связи с этим Министерство рекомендует УТСЗН перед принятием решения об отмене справки ВПЛ учитывать информацию, которая подтверждает, что ВПЛ не находится на временно оккупированной территории более чем разрешено Законом, а именно:

1. прохождение ВПЛ физической идентификации в течении последних 60 дней;

2. подтверждение нахождение по фактическому адресу с помощью проверки места фактического проживания;

3. предоставление справки из лечебного заведения о пребывании ВПЛ на стационарном лечении;

4. предоставление ВПЛ, которые работают в органах государственной власти или местного самоуправления, справок с места работы, о том, что они состоят в трудовых взаимоотношениях с данными органами или характер их работы, связан с пребыванием на временно оккупированной территории в течении постоянного времени.

По абзацу 10 п.1. Постановления №637 позиция соответствует решению суда — Порядок осуществлением контроля за за проведением социальных выплат внутренне перемещенным лицам по месту их фактического проживания / пребывания — отменен. Дополнительные проверки, которые были предусмотрены указанным порядком не осуществляются. Для контроля руководствоваться п.2 разъяснения.

Источник Трибун.