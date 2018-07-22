На пункте пропуска "Чоп" украинские пограничники задержали иностранца

22.07.2018 18:06

В Закарпатской области, на пункте пропуска "Чоп", украинские пограничники задержали гражданина Марокко, который пытался нелегально попасть в Европу. Об этом сообщает Сегодня с ссылкой на пресс-службу Государственной пограничной службы Украины.

"Документов при себе нарушитель не имел, однако назвался гражданином Марокко. Пограничники выяснили, что в автобус иностранец попал украдкой, когда тот останавливался перед прохождением контроля", – говорится в сообщении.

Во время проверки паспортных документов иностранец пытался убежать. Кроме того, его на днях уже задерживали за нарушение правил пребывания на территории Украины и нарушение пограничного режима. Мужчину доставили в пограничное подразделение для установления личности, обстоятельств и проведения проверки.