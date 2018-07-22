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Ненавидящий Украину Марков назвал, каких регионов "лишится" Киев после "референдума" Путина на Донбассе
В России считают, что подавляющее большинство народа Донбасса проголосовало бы за присоединение к РФ, если бы в ОРДЛО прошел "референдум", о котором недавно обмолвился агрессор Путин.
Так, ненавидящий Украину политолог Сергей Марков убежден, что свои "да" на таком сепаратистском шабаше сказали бы как минимум 99% проголосовавших жителей ныне оккупированного Донбасса, передает "Диалог.UA" со ссылкой на "Российский Диалог".
Российский нацист также заявил в соцсети, что если в ОРДЛО произойдет такое мероприятие по "самоопределению" региона, то Украина не досчитается нескольких украинских областей и "потеряет" их. Марков добавил, что если бы предложенный главным российским диктатором "референдум" произошел, то на него бы пошли все без исключения граждане ныне оккупированной части востока Украины, а результат бы "больно ударил" по Киеву.
Ненавистник Украины считает, что народ Донбасс дал бы 99% результата, а если бы к луганчанам и дончанам присоединились и беженцы, ныне живущие в РФ, это были бы также "победные" 85%.
Кроме того, Марков убежден, что точно такой бы "референдум", как в ОРДЛО, состоялся бы и в других подконтрольных Украине областях, поэтому власти Украины и "боятся его как огня". И тогда бы Киев "лишился" как минимум Херсонской, Одесской, Николаевской, Харьковской, Львовской, Закарпатской и Днепропетровской областей.
Теги: Украина, Россия, Донецк, Донбасс, Путин, Луганск, референдум, оккупация, ОРДЛО, РФ
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