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В России назвали «идиотизмом» реакцию Порошенко на победу Усика

22.07.2018 21:10
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В России назвали «идиотизмом» реакцию Порошенко на победу Усика

Президент промоутерской компании «Мир бокса» раскритиковал реакцию украинского президента Петра Порошенко на победу украинца Александра Усика в поединке против россиянина Мурата Гассиева.
Как сообщает replyua.net со ссылкой на «Советский спорт», вице-президент Федерации профессионального бокса России считает, что украинский президент, увидевший в Александре Усике символ «украинской борьбы», связывает успех спортсмена с политикой. «Как же достали уже все переводить в политику! Идиотизм!» — написал Рябинский на своей странице в Твиттере и поделился твитом Петра Порошенко.
«Ни секунды не сомневался, что Саша победит! Украинский гимн, который раздался сегодня в Москве на весь мир, - это символ нашей борьбы, приближение нашей победы. Украина гордится тобой!», - написал президент сразу после победы Усика над Гассиевым.



Теги: Россия, Донбасс, реакция, Порошенко
 
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