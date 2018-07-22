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В Украине начали серийное производство новых реактивных огнеметов
Государственный научно-исследовательский институт химических продуктов, что входит в состав «Укроборонпрома», наладил производство реактивных пехотных огнеметов РПО-16. Оружие оснащено реактивной гранатой со специальной термобарической смесью.
Об этом информирует пресс-служба Укроборонпрома, передает zi.dn.ua.
Как известно, РПВ-16 — термобарическое оружие, которое разработано и производится для украинского войска по государственному оборонному заказу.
Термобарическое оружие уничтожает противника благодаря созданию во время взрыва высокотемпературного импульса, который сопровождается резким перепадом давления. Оно также называется боеприпасами объемного взрыва.
При этом фугасное действие 93-миллиметрового выстрела РПО-16 эквивалентно артиллерийскому снаряду большого калибра. Поэтому это переносное оружие способно уничтожать живую силу противника даже за мощными укрытиями, а также легкобронированную технику, на расстоянии около одного километра.
Известно, что огнемет уже удачно прошел приемо-сдаточные испытания и в ближайшее время усилит военные подразделения.
Создание и серийный выпуск РПВ-16 стали возможными прежде всего благодаря кооперации ГНИИ химических продуктов, завода «Импульс» и ГАХК «Артем».
Теги: Украина, Донбасс, оружие, производство, боеприпасы, Укроборонпром, огнемёт
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