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Депутат от БПП приобрел контрольный пакет акций Донбассэнерго

23.07.2018 12:00
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Депутат от БПП приобрел контрольный пакет акций Донбассэнерго

Бизнесмен и депутат Верховной Рады от «Блока Петра Порошенко» Максим Ефимов приобрел контрольный пакет акций энергогенерирующей компании ПАО «Донбассэнерго».

ПАО «Донбассэнерго» намерено перевести блок № 7 Славянской теплоэлектростанции на сжигание угля газовой группы. На данный момент ТЭС функционирует с помощью антрацитового угля.

Новую телевышку в Горняке Донецкой области возводит частная волынская компания «Телесети Украины». Высота новой вышки составит 170 метров, закончить строительство планируют 24 августа.

 

Источник: http://donbasleaks.org 


Теги: Донбасс, депутат, Верховная Рада, Донбассэнерго, БПП Солидарность
 
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