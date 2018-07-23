- Ярош обсудил с Наевым вопрос вхождения бойцов УДА в состав ВСУ08:33
- В ОРДО намерены не выпускать людей из оккупированных районов из-за долгов по коммуналке08:15
- В Украине задерживают выплату пенсий: стали известны причины07:25
- «Угроза кровопролитной войны»: Главарь «ЛНР» записал срочное видеообращение07:10
- В Украине люди почти неделю не могут получить пенсии19:42
- Доллар экономят, украинцам готовят сюрприз: новый прогноз18:26
- В Одессе украинский певец выпал из окна четвертого этажа16:51
- Украину призвали сдаться "сильному" Путину, сложить оружие и отказаться от Донбасса15:39
- Жительница Запорожья подхватила в святом источнике редкое инфекционное заболевание14:04
- Минздрав обновил перечень "Доступных лекарств"09:15
Главный соучастник преступления: и.о. министра агрополитики Мартынюк провалил борьбу с рейдерами
Украинские аграрии чувствуют себя беззащитными перед рейдерами, Минагрополитики устранилось от решения проблемы
В Украине в последний год резко увеличилось количество рейдерских атак в аграрной сфере. По словам замминистра юстиции по вопросам государственной регистрации Елены Сукмановой, только с 15 июля по 15 ноября 2017 года в антирейдерские штабы поступило около 500 обращений, из них около 130 — с явными признаками рейдерства.
Между тем Министерство аграрной политики и продовольствия, уже более года возглавляемое и. о. министра Максимом Мартынюком, не может решить проблему, которую руководитель Антирейдерского союза предприятий Украины Сергей Шабовта называет не иначе как «ужасом».
Напомним, ранее сообщалось, что Мартынюк раскритиковал украинских фермеров за то, что они якобы хотят только продавать сырье, а не перерабатывать его. Соцсети мгновенно среагировали на эти слова: пользователи рассказали Мартынюку о настоящих проблемах фермеров.
«Рейдерство — это преступление. Аграрии никак не защищены правоохранительной системой.
Минагрополитики никаких усилий не прилагает. Более того, само министерство является местом утечки информации по привлекательных предприятий. Всегда главным соучастником каждого преступления является государственный чиновник. Рейдеры выходят только тогда, когда они получат поддержку во властных кабинетах и купили молчание со стороны правоохранительной системы.
Только при таких условиях происходят рейдерские атаки», — отметил эксперт.
По мнению Шабовты, рейдеры активизировались из-за начала разговоров о снятии моратория на покупку земель сельскохозяйственного назначения. Последние, убежден Шабовта, хотят подготовиться к открытию рынка земли, которую потом можно будет выгодно продать.
Минагрополитики не только не сотрудничает с аграриями, но и вообще не участвует в процессах преодоления рейдерства, заявила председатель общественной организации «Бизнес-Варта» Ольга Матвеева.
«Во всех наших встречах я ни разу не видела участия Минагрополитики, в частности в правительственной комиссии под председательством Степана Кубива. Однажды и.о. министра пришел на несколько минут, но до конца встречи не побыл, а на следующий день не явился вообще. С точки зрения практики я не вижу их участия нигде», — сказала она.
Поскольку Минагрополитики и его руководитель Максим Мартынюк не смогли решить проблему, эксперты и фермеры предложили правительству и парламенту поддержать т. н. Антирейдерский законопроект №8121. Только 12 июля ситуация сдвинулась с мертвой точки: Верховная Рада приняла законопроект в первом чтении. Конечно, аграриям нужны ответы уже сейчас, однако предстоит еще подождать — как минимум до сентября. Хотя возможность того, что парламентарии примут закон уже в первые месяцы новой сессии — очень маловероятно.
Источник : https://politeka.net/news/politics/685083-glavnyj
Теги: Донбасс, преступление, борьба, провал
- Курс НБУ на 20 января: доллар и евро стали дешевле
- За праздничные дни в Донбассе совершили три убийства
- Милиция раскрыла жестокое убийство девятимесячной давности
- За отказ в любви и ласке мужчина набросился на двух подруг
- Псевдо-милиционеры будут мотать срок
- Спор отцов и детей закончился убийством старших
- В ОРДО намерены не выпускать людей из оккупированных районов из-за долгов по коммуналке08:15
- «Угроза кровопролитной войны»: Главарь «ЛНР» записал срочное видеообращение07:10
- 10 пострадавших, из них 4 дети: боевики раскрыли детали утреннего ДТП в Донецке22:38
- В Мариуполе мужчина протаранил ворота СБУ22:02
- Захарченко за долги по коммуналке хочет запретить дончанам выезд из "ДНР"21:36
- В Донецке памятник Пушкину превратили в мумию21:11
- Проведение российского референдума по Донбассу: в Москве сделали неожиданное заявление20:09
- Стало известно, как "ДНР" устроила массовое убийство дончан. ВИДЕО18:59
- Сеть поражена изменением Донецка после оккупации: в "ДНР" рассказали про знаковую деталь в центре города17:58
- Авто ОБСЕ попало в ДТП в Донецке17:33
- Пять смертельно опасных привычек08:45
- Ярош обсудил с Наевым вопрос вхождения бойцов УДА в состав ВСУ08:33
- В ОРДО намерены не выпускать людей из оккупированных районов из-за долгов по коммуналке08:15
- 6 простых трюков, чтобы освободить место на iPhone!08:00
- В Греции раскопали древнюю гробницу с сокровищами07:48
- В Украине задерживают выплату пенсий: стали известны причины07:25
- «Угроза кровопролитной войны»: Главарь «ЛНР» записал срочное видеообращение07:10
- 10 пострадавших, из них 4 дети: боевики раскрыли детали утреннего ДТП в Донецке22:38
- В Мариуполе мужчина протаранил ворота СБУ22:02
- Захарченко за долги по коммуналке хочет запретить дончанам выезд из "ДНР"21:36
- Пять смертельно опасных привычек08:45
- Будут сидеть в кустах и разводить людей: появился печальный прогноз "новой" инициативы властей в Украине20:45
- Как нас может победить Россия19:17
- Семь запретов, связанных с нательным крестиком22:38
- Почему спать рядом со смартфоном вредно для здоровья20:50
- Как правильно оказать помощь при солнечном ожоге18:02
- Этот распространенный овощ укрепляет кости11:30
- Ученые назвали самый простой способ избавления от депрессии09:00
- Стало известно о неожиданном влиянии на здоровье фастфуда16:44
- Соцпомощь ВПЛ: Реальная поддержка или попытка государства заставить переселенцев регистрироваться16:02
- Фото Захарченко в Донецке "взорвало" соцсети: главарь "ДНР" удивил Сеть странным внешним видом
- "Вручную. Под носом у врага", - пехота ООС устроила "сюрприз" оккупанту на передовой
- «Очень мощные бахи»: жители Донецка вздрагивают от звуков боя
- Шок! "Не хочу с Украиной. Лучше свое "государство"", - россиянка из "ДНР" рассказала, почему Донбасс не украинский
- Силы ООС блестяще очистили территорию от врага - армия Путина считает потери на Донбассе
- «О продвижении ВСУ говорить рано»: украинский военный рассказал, что на самом деле происходит в зоне АТО
- Украину призвали сдаться "сильному" Путину, сложить оружие и отказаться от Донбасса
- Захарченко пустил в ход своего «Чебурашку»: в «ДНР» прогремел взрыв
- У переселенцев из оккупированного Донбасса коллекторы «выбивают» долги за давно отключенные телефоны
- Ненавидящий Украину Марков назвал, каких регионов "лишится" Киев после "референдума" Путина на Донбассе