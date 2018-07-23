Главный соучастник преступления: и.о. министра агрополитики Мартынюк провалил борьбу с рейдерами

23.07.2018 15:15

Украинские аграрии чувствуют себя беззащитными перед рейдерами, Минагрополитики устранилось от решения проблемы

В Украине в последний год резко увеличилось количество рейдерских атак в аграрной сфере. По словам замминистра юстиции по вопросам государственной регистрации Елены Сукмановой, только с 15 июля по 15 ноября 2017 года в антирейдерские штабы поступило около 500 обращений, из них около 130 — с явными признаками рейдерства.

Между тем Министерство аграрной политики и продовольствия, уже более года возглавляемое и. о. министра Максимом Мартынюком, не может решить проблему, которую руководитель Антирейдерского союза предприятий Украины Сергей Шабовта называет не иначе как «ужасом».

Напомним, ранее сообщалось, что Мартынюк раскритиковал украинских фермеров за то, что они якобы хотят только продавать сырье, а не перерабатывать его. Соцсети мгновенно среагировали на эти слова: пользователи рассказали Мартынюку о настоящих проблемах фермеров.

«Рейдерство — это преступление. Аграрии никак не защищены правоохранительной системой.

Минагрополитики никаких усилий не прилагает. Более того, само министерство является местом утечки информации по привлекательных предприятий. Всегда главным соучастником каждого преступления является государственный чиновник. Рейдеры выходят только тогда, когда они получат поддержку во властных кабинетах и купили молчание со стороны правоохранительной системы.

Только при таких условиях происходят рейдерские атаки», — отметил эксперт.

По мнению Шабовты, рейдеры активизировались из-за начала разговоров о снятии моратория на покупку земель сельскохозяйственного назначения. Последние, убежден Шабовта, хотят подготовиться к открытию рынка земли, которую потом можно будет выгодно продать.

Минагрополитики не только не сотрудничает с аграриями, но и вообще не участвует в процессах преодоления рейдерства, заявила председатель общественной организации «Бизнес-Варта» Ольга Матвеева.

«Во всех наших встречах я ни разу не видела участия Минагрополитики, в частности в правительственной комиссии под председательством Степана Кубива. Однажды и.о. министра пришел на несколько минут, но до конца встречи не побыл, а на следующий день не явился вообще. С точки зрения практики я не вижу их участия нигде», — сказала она.

Поскольку Минагрополитики и его руководитель Максим Мартынюк не смогли решить проблему, эксперты и фермеры предложили правительству и парламенту поддержать т. н. Антирейдерский законопроект №8121. Только 12 июля ситуация сдвинулась с мертвой точки: Верховная Рада приняла законопроект в первом чтении. Конечно, аграриям нужны ответы уже сейчас, однако предстоит еще подождать — как минимум до сентября. Хотя возможность того, что парламентарии примут закон уже в первые месяцы новой сессии — очень маловероятно.

Источник : https://politeka.net/news/politics/685083-glavnyj