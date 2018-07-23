Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Украина

Проклятые единоросы: крымчане вышли на протесты против пенсионной реформы

23.07.2018 11:15
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Проклятые единоросы: крымчане вышли на протесты против пенсионной реформы

В аннексированном Россией Крыму состоялось несколько митингов противников принятой пенсионной реформы, предусматривающей повышение возраста для выхода на пенсию, передает replyua.net.

По информации журналистов «Крым.Реалии», вчера митинг прошел в Феодосии, его участниками стали коммунисты, представители ЛДПР и рядовые жители города.

Участники протеста требовали отставки главы российского правительства Дмитрия Медведева, а пенсионную реформу называли «политикой геноцида».

«Проклятая орда единоросов «государственного совета Крыма» две недели назад одобрила пенсионный геноцид, продвигаемый Медведевым. Проклятая орда депутатов-от партии «Единая Россия» два дня назад в первом чтении проголосовала за этот волчий, антинародный, антиконституционный законопроект. Власть Медведева ненавидит собственный народ, они делают все, чтобы мы как можно быстрее попали в гроб», – сказал на митинге первый секретарь крымских коммунистов Сергей Богатыренко. 



Теги: Донбасс, Крым, протест, пенсионная реформа
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх